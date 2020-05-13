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13 мая 2020 г.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 12 мая 2020 года № 277 "Об установлении единовременной денежной выплаты в целях приобретения средств индивидуальной защиты в период по 31.05.2020"

Дата подписания 12 мая 2020 г.
Опубликован 13 мая 2020 г.

В соответствии с пунктом 10-18 статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. В связи с введением в Санкт-Петербурге в соответствии с пунктом 2-20 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" обязанности для граждан использовать с 12.05.2020 по 31.05.2020 в общественных местах средства индивидуальной защиты осуществить единовременную денежную выплату в размере 800 рублей в целях приобретения средств индивидуальной защиты (одноразовых масок и перчаток) в период по 31.05.2020 (далее - выплата) следующим лицам:

1.1. Гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, являющимся получателями пенсий в соответствии с федеральным законодательством.

1.2. Лицам, являющимся получателями мер социальной поддержки, предусмотренных в пункте 1 статьи 15 и пункте 1 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", а также дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных в пункте 4 статьи 19 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга".

2. Выплата осуществляется по одному из оснований, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 постановления.

Выплата лицам, указанным в пункте 1.2 постановления, осуществляется в отношении каждого ребенка по одному из соответствующих оснований.

3. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга до 14.05.2020 определить порядок осуществления выплаты и государственное учреждение Санкт-Петербурга, обеспечивающее осуществление выплаты.

4. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитету по образованию, администрациям районов Санкт-Петербурга в ведении которых находятся организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

4.1. Обеспечивать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, средствами индивидуальной защиты (одноразовыми масками и перчатками) в количестве, необходимом для ежедневного использования.

4.2. До 14.05.2020 направить в Комитет финансов Санкт-Петербурга предложения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета Санкт-Петербурга в случае необходимости для обеспечения реализации пункта 4.1 постановления.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



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