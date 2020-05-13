США обвинили Кубу в отказе бороться с терроризмом

Американские власти вновь внесли Кубу, а также ряд других государств в список стран, которые "не в полной мере поддерживают усилия США по борьбе с терроризмом". Об этом сообщается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

"Накануне Государственный департамент уведомил Конгресс о том, что Иран, Северная Корея, Сирия, Венесуэла и Куба в соответствии пунктом 40А закона о контроле за экспортом вооружений были объявлены как "не в полной мере поддерживающие антитеррористические усилия США в 2019 году", - заявили в Госдепартаменте.

В соответствии с присвоенной классификацией "не в полной мере поддерживающих усилия" в эти страны запрещается продажа и выдача лицензий на экспорт продукции и услуг военного назначения.

"Впервые с 2015 года Куба стала страной, "не в полной мере поддерживающей антитеррористические усилия США", - констатировали американские дипломаты. Именно в 2015 в ходе потепления двусторонних отношений между Гаваной и Вашингтоном администрация предыдущего президента Барака Обамы исключила Кубу из списка стран-спонсоров терроризма. Теперь же американский лидер последовательно сводит на нет все усилия своего предшественника по восстановлению отношений с Островом Свободы.

На этот раз США обвинило Кубу в том, что она не арестовала членов Армии национального освобождения Колумбии (АНО), которые прибыли на Остров Свободы в 2017 году для проведения мирных переговоров с колумбийским правительством.

"Куба, ссылаясь на правила проведения мирных переговоров, отказалась выдать лидеров АНО колумбийским властям, которые проживают на Острове с 2017 года. В 2019 году АНО взяла на себя ответственность за подрыв полицейской академии в Боготе в январе 2019 года. В результате теракта погибли 22 человека", - говорится в заявлении Госдепа. Кроме того, американцы обвинили Кубу и в том, что она укрывает "несколько лиц, которые разыскиваются в США по обвинению в политическом насилии".