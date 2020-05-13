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Рубрика: Власть

Накажут по скидке

Суды смогут снижать региональные штрафы для компаний
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 102(8156)
Министерство юстиции России разработало законопроект, который позволяет судам снижать административные штрафы юридическим лицам за нарушения региональных законов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К разработке столь важной в наши дни инициативы привело событие, случившееся еще в октябре 2017 года в Москве. Некий водитель ездил по личным делам на служебном авто и припарковался на газоне. Этот неловкий момент попал на камеры видеофиксации. В итоге на фирму пришел штраф: 300 тысяч рублей. Именно столько предусматривает московский КоАП.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Сказать, что руководители компании расстроились, ничего не сказать. Почему они должны платить за личные проказы водителя? Однако суды отказались снизить наказание, так как 300 тысяч рублей по данной статье для фирмы - это минимальный предел.

Между тем федеральный КоАП позволяет снижать юридическим лицам штрафы ниже низшего. Арбитражные суды, кстати, начали снижать размеры штрафов, наложенные на бизнес в период пандемии. Например, недавно Арбитражный суд Смоленской области в два раза снизил штраф на сельскохозяйственный производственный кооператив, выпускающий молоко.

Россельхознадзор выявил некие нарушения на молокозаводе и потребовал оштрафовать производителя.

Статья федерального Кодекса об Административных правонарушениях, по которой привлекли кооператив, предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Суд снизил минимальный размер штрафа вдвое - до 150 тысяч рублей.

Как подчеркивается в решении, суд учел в том числе "финансовое положение кооператива в условиях распространения коронавируса".

Однако по региональным административным кодексам у судов нет возможности снижать штрафы. Поэтому фирма, чей водитель был наказан, обратилась в Конституционный суд России. Тот признал данное положение не соответствующим Основному Закону.

Фото: iStock
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Поэтому сейчас Министерство юстиции России разработало законопроект, исправляющий положение.

"Как указал Конституционный суд России, назначение наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального во всяком случае остается прерогативой судьи, органа или должностного лица, рассматривающего дело об административном правонарушении, - подчеркнул адвокат Алексей Сикайло.

- Полагаем, что предлагаемые изменения существенного влияния на статистику привлечения юридических лиц к административной ответственности не окажут. А вот на возможность справедливого и разумного ограничения размера наказания окажут безусловно".

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