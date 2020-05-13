Суды смогут снижать региональные штрафы для компаний

Министерство юстиции России разработало законопроект, который позволяет судам снижать административные штрафы юридическим лицам за нарушения региональных законов.

К разработке столь важной в наши дни инициативы привело событие, случившееся еще в октябре 2017 года в Москве. Некий водитель ездил по личным делам на служебном авто и припарковался на газоне. Этот неловкий момент попал на камеры видеофиксации. В итоге на фирму пришел штраф: 300 тысяч рублей. Именно столько предусматривает московский КоАП.

Сказать, что руководители компании расстроились, ничего не сказать. Почему они должны платить за личные проказы водителя? Однако суды отказались снизить наказание, так как 300 тысяч рублей по данной статье для фирмы - это минимальный предел.

Между тем федеральный КоАП позволяет снижать юридическим лицам штрафы ниже низшего. Арбитражные суды, кстати, начали снижать размеры штрафов, наложенные на бизнес в период пандемии. Например, недавно Арбитражный суд Смоленской области в два раза снизил штраф на сельскохозяйственный производственный кооператив, выпускающий молоко.

Россельхознадзор выявил некие нарушения на молокозаводе и потребовал оштрафовать производителя.

Статья федерального Кодекса об Административных правонарушениях, по которой привлекли кооператив, предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Суд снизил минимальный размер штрафа вдвое - до 150 тысяч рублей.

Как подчеркивается в решении, суд учел в том числе "финансовое положение кооператива в условиях распространения коронавируса".

Однако по региональным административным кодексам у судов нет возможности снижать штрафы. Поэтому фирма, чей водитель был наказан, обратилась в Конституционный суд России. Тот признал данное положение не соответствующим Основному Закону.

Поэтому сейчас Министерство юстиции России разработало законопроект, исправляющий положение.

"Как указал Конституционный суд России, назначение наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального во всяком случае остается прерогативой судьи, органа или должностного лица, рассматривающего дело об административном правонарушении, - подчеркнул адвокат Алексей Сикайло.

- Полагаем, что предлагаемые изменения существенного влияния на статистику привлечения юридических лиц к административной ответственности не окажут. А вот на возможность справедливого и разумного ограничения размера наказания окажут безусловно".