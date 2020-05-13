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13.05.2020 11:01
Рубрика: Экономика

Ученые предсказали низкие урожаи озимых культур

Текст: Юрий Медведев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Еще не началось лето, а ученые уже пытаются оценить будущие урожаи озимых культур. Не только агрономы, но и специалисты Института космических исследований РАН, которые со спутников ведут дистанционное зондирование Земли. Ими созданы алгоритмы, позволяющие на основе последних данных о состоянии посевов, а также предыдущих лет, оценить урожай этого года.

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- Уже в начале апреля было понятно, что состояние озимых в южных регионах России, скорее, ближе к среднемноголетней норме, а в некоторых районах даже несколько ниже, - говорит Евгений Лупян, руководитель отдела технологий спутникового мониторинга ИКИ РАН. - При этом рост так называемого вегетационного индекса в течение последних четырех недель марта происходил существенно медленнее, чем "обычно". Это позволило уже тогда предсказывать вероятность неблагоприятного развития озимых культур в южных регионах европейской части России.

А данные последней декады апреля только подтвердили, что динамика развития озимых культур во многих южных районах, например, Ставропольского края и Ростовской области значительно ухудшилась. Поэтому можно ожидать более низкую урожайность озимых культур в этих районах, чем в предыдущие годы.

Экономика АПК Научный подход с Юрием Медведевым

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