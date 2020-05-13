Угроза заражения COVID не помогла освобождению Фухимори из тюрьмы в Перу

Бывший президент Перу Альберто Фухимори, приговоренный к 25 годам тюрьмы за коррупцию, не будет досрочно освобожден из-за риска заражения за решеткой коронавирусом. Такое решение принял Верховный суд страны в ответ на ходатайство адвокатов экс-главы страны.

"Решено, что ходатайство … за Альберто Фухимори против директора тюрьмы Барбадильо за нарушение права на здоровую жизнь необоснованно", - передает РИА Новости решение суда.

В решении указывается, что Фухимори отбывает срок в изолированном пространстве и в связи с этим угроза заражения коронавирусом у него не выше, чем на свободе.

Это не первая попытка экс-президента как-то уменьшить срок своего заключения, но все предыдущие также были отклонены. Сейчас бывшему главе государства уже 81 год и ему осталось отбыть за решеткой еще 14 лет.