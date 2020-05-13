В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия полиции

Согласно поправкам в закон "О полиции", вскрывать автомобили разрешат в целях спасения жизни - например, если лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первой или медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен младенец. Еще одна цель - задержание преступников. То есть если в авто "заблокировалось лицо, совершившее (совершающее) преступление", уточнили разработчики.

Другие возможные причины - обеспечение безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и т.п.

При этом в отсутствие владельца авто полиция должна "обеспечить сохранность ТС". А в течение суток после вскрытия оповестить его о случившемся.

Еще одно предложение - наделить стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов и прочих строений. Это можно будет делать по решению руководителей территориальных отделов МВД.

В границах оцепления полиции предлагается разрешить проводить досмотр граждан, а также автомобилей и находящихся в них грузов. Отказавшегося от досмотра гражданина полиция, согласно поправкам, сможет не пустить на территорию. Или же его не выпустят за пределы оцепленного участка или жилья.

Предлагаемое предписание не является законодательной новеллой, поскольку аналогичный подход уже реализуется в рамках закона "О наркотических средствах и психотропных веществах", пояснили в кабмине.

Что касается досмотра, то в этой сфере у полиции появляются полномочия не только в случае оцепления, но и в целом. "Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи", - отмечается в сопроводительных материалах.

Уточняется также порядок применения огнестрельного табельного оружия. Сейчас этом можно делать, когда нарушитель попытается прикоснуться к нему. В предлагаемой редакции - если тот попытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения".

При этом предлагается установить, что полицейские не подлежат преследованию за действия, совершенные ими при выполнении служебных обязанностей и "в связи с реализацией прав, предоставляемых полиции".

Законопроект направлен "на усиление прав и законных интересов граждан" и "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел", пояснили разработчики.

Положения документа основаны на результатах анализа правоприменительной практики: удалось выявить ряд проблем, препятствующих полиции эффективно исполнять свои обязанности.

При подготовке законопроекта были учтены предложения органов власти регионов, самих полицейских и ветеранов органов внутренних дел, а также общественных объединений и граждан, говорится в пояснительной записке.