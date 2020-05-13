В Ирландии обанкротятся сотни пабов

Пандемия коронавируса нанесла сокрушительный удар по провинциальным ирландским пабам, расположенным вдалеке от крупных городов и основных транспортных маршрутов. На фоне того, как выход из кризиса пока не просматривается, владельцы "народных питейных" рискуют остаться без посетителей и обанкротиться, пишет газета Irish Examiner.

По самым скромным оценкам, закроется четверть заведений, некоторые из которых со 100-летней историей. Многие ирландцы потеряли работу и после завершения карантина уже не смогут позволить себе лишнюю пинту пива у стойки бара.

Местная индустрия пабов несла серьезные потери еще до нынешнего кризиса. За последние десять лет по всей стране более полутора тысяч баров вынуждены были закрыться из-за падения посещаемости, существенного снижения доходов и роста издержек.