В каком режиме заработают школы после открытия

Среди ключевых мер предлагается, в том числе:
- закрепить за каждым классом или группой учебное помещение. Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен и при проведении прогулок,
- по возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе,
- исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных классов в одну группу продленного дня, не допускать формирование "вечерних дежурных" групп,
- исключить проведение массовых мероприятий,
- обеспечить проведение ежедневных "утренних фильтров" с обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры). Цель - выявление обучающихся, воспитанников и их родителей, сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание. При этом нужно исключить скопление детей и их родителей,
- установить при входе в здание дозаторы с антисептиком для обработки рук.
- пересмотреть расписание занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов.
- проводить во время перемен и по окончанию работы дезинфекцию помещений.
- обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.