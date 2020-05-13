В каком режиме заработают школы после открытия

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Среди ключевых мер предлагается, в том числе:

- закрепить за каждым классом или группой учебное помещение. Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен и при проведении прогулок,

- по возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе,

- исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных классов в одну группу продленного дня, не допускать формирование "вечерних дежурных" групп,

- исключить проведение массовых мероприятий,

- обеспечить проведение ежедневных "утренних фильтров" с обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры). Цель - выявление обучающихся, воспитанников и их родителей, сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание. При этом нужно исключить скопление детей и их родителей,

- установить при входе в здание дозаторы с антисептиком для обработки рук.

- пересмотреть расписание занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов.

- проводить во время перемен и по окончанию работы дезинфекцию помещений.

- обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.