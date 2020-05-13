В музеи и театры Австрии можно будет попасть только в масках

По мере того, как центральноевропейские страны постепенно выходят из карантина, не сразу и не без проблем, но начинают проясняться сроки и условия возвращения к жизни их многочисленных культурных институций. На эти новые порядки в музеях, театрах и концертных залах смотрят сейчас специалисты и в других странах, позже вошедших в корона-кризис, таких, как Россия. Так что от успехов идущих в авангарде этого процесса Австрии и Германии сегодня в определенной степени зависит и то, как и когда будет выходить из карантина российская культура.

В австрийской столице, например, уже с пятницы, 15 мая, начнут открываться музеи. Первыми свои двери распахнут музеи бывшего императорского дворца Хофбург, Музей народного творчества и Нижний Бельведер. За ним последует музей коммунального строительства в 1919-1934 годах - период, известный как "Красная Вена" - и Музей естественой истории. Несколько важнейших музеев, в том числе главный художественный музей Австрии - Музей истории искусств, а также Музей Леопольда и Альбертина, откроются в последних числах мая и первых числах июня. Так, 27 мая впервые откроет свои двери новый музей Albertina Modern - как раз в день его запланированного открытия 12 марта в Австрии ввели карантин, и публика так пока и не увидела амбициозный новый проект в области современного искусства, который готовился несколько лет и обошелся в десятки миллионов евро. Некоторые музеи отложили свои возобновления: Верхний Бельведер откроется 1 июля, а Императорская сокровищница - лишь 2 сентября.

Но не менее важно и то, как именно можно будет посещать музеи в посткоронавирусной ситуации. Согласно новым правилам, все обязаны будут надеть в помещениях маски. При этом допускаться посетители будут из расчета не более одного человека на десять квадратных метров площади - не конкретного зала, а всех выставочных площадей, лестниц и коридоров музея в целом. А расстояние между людьми - не менее одного метра. Каждый музей будет при этом самостоятельно избирать способ контроля исполнения этих правил. Где-то будут вводить таймслоты - как делали это в прошлые годы на "блокбастерных" выставках Брейгеля или Караваджо и Бернини, где-то будут применяться другие способы. Можно проводить и экскурсии, и занятия в музейных залах - с условием, что участников, включая гида или преподавателя, не более 10 и все соблюдают правила: маски и дистанции в 1 метр.

Объявляя во вторник эти условия, госсекретарь Австрии по культуре Ульрике Луначек заявила, что она уже работает, совместно с министерством здравоохранения, над планом постепенной отмены запрета культурно-массовых мероприятий и постарается объявить ее на этой неделе. Министр здравоохранения Рудольф Аншобер пока сказал, что решение по малым и средним театрам и летним мероприятиям под открытым небом будет объявлено до 29 мая.

Некоторое указание на то, какими могут быть условия открытия театров и концертных залов, пришло на этой неделе из Германии, где музыкальный фестиваль в Висбадене объявил, по-видимому, первым в Европе, "эрзац-программу" в новых условиях с 18 мая по 6 июня. Программа с участием таких известных певцов, как Флориан Бёш, Гюнтер Гройссбёк, Андреас Шагер и Рене Папе, пройдет в обстановке, которую раньше было трудно представить себе любителям музыки. В большом зале Государственного театра земли Гессен, в котором обычно 1041 место, будет сидеть максимум 200 человек. В малом зале на 328 местах - 60 человек, сообщается на сайте театра. Билеты будут продаваться через ряд, с указанием только номера ряда. Конкретные места слушателям будут определяться уже в театре, при этом сидеть на соседних местах можно будет только вместе живущим, а остальным - сидеть через 3 места друг от друга. Всем слушателям придется быть в масках, а при покупке билетов оставлять свои полные имена, адреса и номера телефонов - вероятно, чтобы было легко отследить всех присутствовавших в случае вспышки коронавируса. Фойе будет разлиновано для нахождения на 1,5 метра друг от друга, и в них будут установлены санитайзеры. В туалеты заходить надо будет по одному, буфет внутри театра закрывается, а вместо него будет организован буфет на улице. Гардероб также будет закрыт, но обещают какие-то другие места, где можно будет оставить верхнюю одежду.

В Австрии пока правительство оказалось под огнем критики со стороны деятелей культуры и общественных организаций за отсутствие четкого плана выхода из кризиса и нежелание искать компромиссы аналогично тому, как это сделано в других отраслях - например, с кафе и ресторанами, которые открываются 15 мая. Так, открытие музеев хотя и анонсировалось, но до последних дней оставалось запрещено действующими указами. Много непонятного и с разрешением проводить репетиции группами по 10 человек, в масках и на расстоянии двух метров друг от друга. Союз самодеятельных духовых оркестров, объедиеняющий более 150 тысяч любителей этого по-настоящему народного в Австрии искусства, обратился с протестом по поводу курьезного "разрешения" проводить репетиции на духовых инструментах в масках. Театрам тоже непонятно, как можно репетировать в таких условиях. Некоторые - как, например, союз деятелей кино - требуют отставки госсекретаря по культуре Луначек, заявляя, что она не справляется со своими обязанностями в кризисной ситуации. Губернатор федеральной земли Нижняя Австрия Иоханна Микль-Ляйтнер обратилась к Луначек с письмом, требуя более четкой стратегии выхода из кризиса и более серьезных мер финансовой поддержки попавших в глубокий кризис деятелей культуры. "Прежде всего, для затронутых кризисом важно, чтобы с ними вели себя не как с просителями, а разговаривали на равных...во всех дебатах им не придается статуса, который они заслужили как представители страны культуры - Австрии", цитирует газета "Курир" письмо губернатора госсекретарю по культуре.

Министр здравоохранения говорит, что многие решения в области культуры - например, для кинопроизводства или для хоров, находить непросто. "Тем не менее, мы справимся. Моя цель - добиться того, чтобы в течение лета малые и средние культурные мероприятия, где люди сидят и где можно соблюдать дистанцию, стали возможны. Над этим мы работаем", сказал глава минздрава Аншобер, подчеркнув, что приоритетом остается здоровье людей.

Тем временем, главное летнее событие культурной жизни Австрии - Зальцбургский фестиваль, которому в этом году исполнляется 100 лет, - остается под вопросом. В отличие от большинства других летних фестивалей, он пока не отменен, и его организаторы взяли паузу до 30 мая, чтобы объявить уточненные планы. По-видимому, именно к этой дате министерства здравоохранения и культуры готовят свои новые правила.