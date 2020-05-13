В Совфеде предложили освободить от НДФЛ выплаты водителям скорой помощи

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил поправки в Налоговый кодекс, которыми предусмотрено освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выплат водителям машин скорой помощи, работающим с больными COVID-19, сообщает пресс-служба СФ.

Сенатор напомнил, что водители неотложек включены в перечень лиц, которым полагаются стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусной инфекцией наряду с врачами, средним и старшим медперсоналом в стационарах и на станциях скорой помощи.

При этом выплаты медикам освобождены от НДФЛ, но водители машин скорой помощи в этот список не попали.

"Законопроектом предлагается устранить указанный пробел и освободить от уплаты НДФЛ выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку водителям скорой помощи, как субъектам, которые получают такую выплаты по аналогии с медицинскими работниками", - говорится в сообщении пресс-службы.

Подготовленный Андреем Кутеповым законопроект направлен на отзыв в правительство РФ.