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13.05.2020 11:30
Рубрика: Экономика

В Совфеде предложили освободить от НДФЛ выплаты водителям скорой помощи

Текст: Галина Мисливская

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил поправки в Налоговый кодекс, которыми предусмотрено освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выплат водителям машин скорой помощи, работающим с больными COVID-19, сообщает пресс-служба СФ.

Сенатор напомнил, что водители неотложек включены в перечень лиц, которым полагаются стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусной инфекцией наряду с врачами, средним и старшим медперсоналом в стационарах и на станциях скорой помощи.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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При этом выплаты медикам освобождены от НДФЛ, но водители машин скорой помощи в этот список не попали.

"Законопроектом предлагается устранить указанный пробел и освободить от уплаты НДФЛ выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку водителям скорой помощи, как субъектам, которые получают такую выплаты по аналогии с медицинскими работниками", - говорится в сообщении пресс-службы.

Подготовленный Андреем Кутеповым законопроект направлен на отзыв в правительство РФ.

Экономика Финансы Налоги Законодательная власть Совет Федерации НДФЛ и налоговые декларации Распространение коронавируса COVID-19

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