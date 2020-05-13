Указ губернатора Владимирской области от 12 мая 2020 года № 127 "О приостановлении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Владимирской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Приостановить на территории области, за исключением территорий, указанных в пункте 2, деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей согласно приложению.

2. Приостановить на территориях, на которых введен комплекс ограничительных мероприятий (карантин) и иных мероприятий, деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, перечень которых утверждается оперативным штабом по противодействию завоза и распространения на территории Владимирской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

3. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, планирующим осуществлять деятельность, обеспечить исполнение рекомендаций Роспотребнадзора и Главного государственного санитарного врача по Владимирской области по организации работы и профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Владимирской области в течение одного дня со дня вступления в силу настоящего Указа направить в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области уведомление об исполнении рекомендаций Роспотребнадзора и Главного государственного санитарного врача по Владимирской области по организации работы и профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин





Приложение к Указу Губернатора области от 12.05.2020 № 127

Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Владимирской области, деятельность которых приостановлена

№ п/п / Организации и индивидуальные предприниматели / Код ОКВЭД вида деятельности

1. Культура, организация досуга и развлечений

1.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность творческую, деятельность в области искусства и организации развлечений 90

1.2 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

1.3 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность музеев 91.02

1.4 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность зоопарков 91.04.1

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

2.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области спорта 93

2.2 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность физкультурно-оздоровительную 96.04

2.3 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

3. Гостиничный бизнес

3.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

4.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79

5. Общественное питание

5.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

6. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений

6.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие образование дополнительное детей и взрослых 85.41

6.2 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

7. Деятельность организаций конференций и выставок

7.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по организации конференций и выставок 82.3

8. Розничная торговля непродовольственными товарами

8.1 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю розничную большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах 47.19.1

8.2 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента 47.19.2

8.3 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю розничную товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6

8.4 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю розничную прочими товарами в специализированных магазинах 47.7

8.5 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю розничную в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82

8.6 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю розничную в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89

8.7 Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории торговых, торгово-развлекательных центров и комплексов, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю продовольственными товарами и товарами первой необходимости







