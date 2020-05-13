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13.05.2020 23:30
Рубрика: Власть

Права продлят, срок увеличат

Заменить паспорта и водительские удостоверения можно будет до 31 декабря
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Столичный выпуск № 102(8156)
МВД России опубликовало на портале проектов нормативно-правовых актов проект приказа, в котором должны будут признаваться действительными паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого года. Документ выставлен на общественную экспертизу, но можно не сомневаться, что будет одобрен.

Напомним, что 18 апреля президент России Владимир Путин в связи с ситуацией с коронавирусом подписал указ, признающий действительными в РФ паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля. Теперь же этот срок может быть продлен до 31 декабря.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Решение о продлении срока действия документов, понятно, вынужденное. Выдача таких документов, как паспорт и водительское удостоверение, несмотря на компьютеризацию, все равно требует личного присутствия гражданина. При этом сохраняется опасность заражения. А после снятия режима самоизоляции и карантина большой наплыв граждан с просроченными документами может вызвать сбой в работе ответственных подразделений.

Однако, сообщают на сайте МВД, при экстренной необходимости паспорт все же будет выдан или заменен. Например, документ утрачен, похищен, испорчен. Или же он выдается впервые - в 14 лет.

В этом случае надо соблюдать требования карантинных мероприятий, записаться на прием по телефонам, указанным на официальных сайтах территориальных органов МВД России (порядковый номер субъекта Российской Федерации + mvd.ru, например: 77mvd.ru), либо через Единый портал госуслуг.

Водителей с просроченными правами тоже не будут привлекать к ответственности до 31 декабря. При условии, что срок действия водительского удостоверения истек не ранее 1 февраля. То есть, если права закончились в январе, за руль лучше не садиться.

Но у водителей также остается и возможность поменять водительское удостоверение, предварительно записавшись на это мероприятие через портал госуслуг. При главном условии - на руках должна быть действующая водительская медицинская справка, получить которую сейчас очень сложно.

Власть Право Личные документы Правительство МВД

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