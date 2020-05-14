25 заводов в России будут вырабатывать электроэнергию из мусора

Не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов будет построено в ближайшие годы в России. Соглашение о строительстве заключили Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ.

Оператором программы выступит "РТ-Инвест" ("дочка" Ростеха), которая уже строит четыре мусоросжигательных завода по технологии Hitachi Zosen INOVA - три в Московской области, один в Татарстане. Поставщиком основного оборудования станет Росатом, а ВЭБ.РФ профинансирует строительство.

Конкретные площадки размещения заводов должно определить правительство, исходя из потребностей регионов, сообщили "РГ" в "РТ-Инвест". В первую очередь, заводы появятся там, где расположено большое число мусорных полигонов, которые уже выработали ресурс. "Прежде всего, речь идет о городах-миллионниках и туристических центрах. В частности, в Сочи меры нужно принимать уже сейчас. Этот город сегодня захлебывается в мусоре, особенно - в сезон, - говорит гендиректор компании Андрей Шипелов. - Показателен пример Московского региона, где до недавнего времени объем полигонного захоронения доходил до 97%. Сегодня его удалось значительно снизить за счет закрытия свалок и строительства новых комплексов по переработке отходов. К 2023 году этот показатель в Подмосковье планируется сократить до 25-30%".

Мусоросжигательные заводы будут финальным звеном после раздельного сбора, сортировки и переработки фракций, пригодных для повторного использования (стекло, пластики, металлы, макулатура и органика), подчеркивают в "РТ-Инвест". Зарубежный опыт показывает, что в среднем на переработку поступает около половины отходов, оставшаяся часть идет на сжигание с производством энергии.

Мощность каждого завода, который планируется построить в рамках соглашения - 550 тысяч тонн в год. Суммарно они смогут ежегодно перерабатывать около 14 млн тонн отходов. "Это позволит предотвратить возникновение более 80 новых полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тысяч га земель. По площади это можно сравнить с территорией Парижа или Казани", - уточняют в "РТ-Инвест".

Общая стоимость заводов оценивается в 600 млрд рублей, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ - около 200 млрд рублей. Госкорпорация рассчитывает привлечь в этот проект инвестиции банков и частных инвесторов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства и механизма "зеленых облигаций", сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Реализация проекта в полном объеме создаст приток дополнительных инвестиций в промышленность в размере 459 млрд рублей и позволит сформировать в России новую отрасль с высоким экспортным потенциалом. При наличии готового российского решения в области выработки энергии из отходов, появится возможность его экспорта в такие страны, как Индия, Индонезия, ЮАР и другие, планирующие строительство объектов по переработке отходов в энергию, говорится в сообщении.

"В целом реализация проекта может занять около десяти лет", - говорит Шипелов.

Компании подчеркивают, что 25 заводов будут экологически чистыми предприятиями и помогут улучшить экологическую обстановку в городах. Однако экологи относятся к необходимости их строительства весьма скептически. "В январе 2017 года Еврокомиссия выпустила коммюнике, в котором говорится, что нужно отказаться от строительства мусоросжигательных заводов там, где их нет, и сокращать использование там, где они существуют", - отмечает директор Института экологии НИУ ВШЭ, доктор географических наук Борис Моргунов. "Стоимость энергии, вырабатываемой МСЗ, может в несколько раз превышать стоимость энергии, получаемой из традиционных источников. Однако информация о том, кто будет компенсировать эту разницу в условиях профицита энергии и экономических последствий пандемии отсутствует", - подчеркивает Моргунов. Кроме того, при сжигании ТКО происходит незначительное уменьшение массы отходов, а основная масса переходит из одного качества в другое (отходящие газы, зола, шлак, сточные воды и др.).

Европа, по словам Моргунова, стала заложником технологий мусоросжигания, и их замена на более совершенные методы (например, применение технологий плазменной газификации или анаэробного разложения биоразлагаемых отходов) займет много времени. Целесообразность запуска постепенно отмирающих и чрезвычайно дорогих решений в России вызывает сомнения, считает профессор. По его мнению, необходимо общественное обсуждение таких проектов, предоставление информации о технологических особенностях заводов, показателях безопасности и их экономической эффективности.

Против проекта строительства 25 заводов выступает и Greenpeace, указывая, в частности, что при сжигании образовывается токсичная зола, имеющая более высокий класс опасности, для захоронения которой придется строить новые полигоны.

Остаются вопросы и с точки зрения генерации электроэнергии. Этот тип генерации причислен к возобновляемым источникам энергии и предполагается, что, помимо платы за вывоз мусора, оператор мусоросжигательного завода фактически получает доходы от реализации тепла и энергии по зеленому тарифу по договорам на поставку мощности (ДПМ). По их условиям инвесторы обязуются ввести новые мощности генерации электроэнергии к определённому сроку, а государство гарантирует сбыт по повышенным тарифам в течение 10 лет, за которые инвестиции в основные средства должны будут вернуться.

В пресс-службе Минэнерго "РГ" сообщили, что ведомство категорически возражает против каких-либо мер поддержки подобных проектов за счет увеличения платежей потребителей электроэнергии. "К нам не поступала информация о планах строительства 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, следовательно, предполагаем, что инвесторы планируют реализовать проект без привлечения средств на рынках электроэнергии", - сказано в заявлении пресс-службы Минэнерго.

В целом по России в рамках Единой энергетической системы существует избыток генерации. В генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года был заложен среднегодовой рост электропотребления 4,1%, но фактический составлял всего около 1%, а сейчас происходит снижение энергопотребления, которое, по оценкам экспертов, будет восстанавливаться достаточно долгое время.

С другой стороны, выработка электроэнергии - не главная цель этих предприятий. И производить из мусора электроэнергию - лучше, чем просто сжигать его или отправлять на свалку. Суммарная мощность генерации 25 заводов энергетической утилизации составит около 1,5 ГВт. Кроме того, их планируют строить в городах-миллионниках и туристических центрах, где потребности в электроэнергии выше.

По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, маржинальность в бизнесе по переработке мусора низкая. Высоки транспортные затраты, затраты на сортировку и очистку газов сжигания, захоронение золы. Условно при 20% операционной рентабельности окупаемость вложений может быть достигнута в течение 20 лет при неизменных текущих тарифах на вывоз ТКО, тепло и электроэнергию. Но столь длительный срок окупаемости для инфраструктурных проектов является нормальным, считает эксперт.

Для удешевления финансирования операторы заводов могут прибегнуть к выпуску зеленых облигаций, которые снизят стоимость привлечения финансирования за счет инвесторов, ориентированных на устойчивое развитие. Кроме того, введение современных промышленных объектов соответствующих наилучшим доступным технологиям может получать субсидию на оплату процентных платежей в Минпромторге, сказал Худалов.

При этом на самом рынке электроэнергии отношение к строительству заводов энергетической утилизации совсем не однозначное. В "Совете рынка" подчеркнули, что отрицательно относятся к применению механизма ДПМ для строительства такой дорогой и ненужной по сути мощности. Поддержка мусоросжигания за счет оптового рынка электроэнергии и мощности создает межотраслевое и межтерриториальное перекрестное субсидирование, которое приводит к росту цен для потребителей оптового и розничных рынков электроэнергии. Это перекладывает решение экологических проблем с "производителей мусора" на всех потребителей электроэнергии, а также с одних регионов на другие регионы, считают в "Совете Рынка".