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Рубрика: Общество

Академик РАН допустил вакцинацию от COVID-19 по особой схеме

Академик РАН Сергей Колесников предположил, что уже этой осенью начнется вакцинация населения для сдерживания распространения коронавируса. Но прививать будут не все население, а только часть - тех, кто входит в группу риска (велика вероятность летальных исходов от сопутствующих заболеваний) или работает в медицинских учреждениях.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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По словам Колесникова, чье мнение приводит "Парламентская газета", на такой эксперимент вполне могут пойти, но это "нетрадиционный путь". Академик напомнил, что существует особый принцип регистрации препаратов в условиях чрезвычайной ситуации.

Вакцины разрабатывают в нескольких странах. "Дальше начнется запуск в производство, что тоже небыстрый процесс", - подчеркнул Колесников, добавив, что России потребуется порядка восьми-десяти миллионов доз ежегодно. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что уже июне планируют начать клинические испытания вакцины от коронавируса.

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