Авиакомпаниям выделено 23,4 миллиарда рублей субсидий

Правительство выделило 23,4 миллиарда рублей на поддержку российских авиакомпаний, чей бизнес пострадал из-за распространения коронавирусной инфекции.

В подписанном постановлении прописаны цели, на которые можно направить субсидию. Не менее 60 процентов средств должно пойти на зарплаты авиационному персоналу, не более 30 процентов - на лизинговые платежи, не более 10 процентов - для оплаты стоянки самолетов. Кроме того, деньги можно использовать для операционной деятельности и содержания имущества.

Для получения помощи авиакомпания должна предоставить в Росавиацию заявление с необходимым пакетом документов. Решение принимается в течение 20 рабочих дней.