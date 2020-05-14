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14.05.2020 17:40
Рубрика: Общество

Батарею Первой мировой войны раскопали в пригороде Парижа

Текст: Денис Передельский
Фото: Erwan Bergot, Inrap Фото: Erwan Bergot, Inrap
Фото: Erwan Bergot, Inrap

Французские археологи при проведении раскопок в местечке Вильводе примерно в 38 км от центра Парижа обнаружили хорошо сохранившееся фортификационное сооружение, которое было идентифицировано как батарея Первой мировой войны.

Краткий отчет об исследовании появился на сайте Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap). Подобная находка является крайне редкой для пригородов Парижа.

Фото: Kobi Harati / City of David
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Место для поисков было определено еще в 2018 году, основной этап раскопок прошел летом 2019 года, а сейчас ученые обнародовали данные проведенного исследования.

Археологам помогла архивная карта, датированная мартом 1915 года. На ней в виде фиолетового квадрата обозначена батарея 308, оснащенная четырьмя пушками и расположенная возле железной дороги.

С этого документа лишь недавно был снят гриф секретности. Раскопки позволили найти остатки этой батареи, причем она достаточно хорошо сохранилась. Самих орудий исследователи не нашли, но обнаружили тщательно оборудованные огневые позиции, на которых они были установлены.

Сравнение полученных данных с данными карты показало, что найдена именно батарея 308. Она была частью оборонительной системы Парижа, причем находилась на ее внешнем периметре. Батарею разместили на открытой сельской местности. По мнению археологов, это было не самое удачное место - в случае масштабного боя артиллеристы были обречены на уничтожение.

Вероятно, их основной задачей было принять первый удар на себя и сдержать продвижение противника. Позади батареи были раскопаны остатки еще нескольких оборонительных сооружений. Раскопки показали, что она располагалась в этом месте с 1914 по 1916 годы.

Хорошо сохранились две траншеи и остатки линии связи. Батарея включала в себя наблюдательный пункт и склад боеприпасов. Орудия были частично защищены. Судя по всему, батарея была оснащена скамьями и деревянными полами.

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