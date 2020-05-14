Бизнес все чаще меняет традиционный офис на "гибкий"

После окончания карантинных мер для многих офисных сотрудников изменится не только характер работы (некоторые из них, по прогнозам экспертов, так и останутся на "удаленке"). Изменится и сам офис - все большую популярность набирает так называемый "гибкий" формат. Доля сегмента на рынке офисной недвижимости к концу года может вырасти на 50 процентов.

По оценкам аналитиков KnightFrank, в этом году темпы ввода офисных площадей замедлятся - вместо прогнозируемых ранее 520 тысяч квадратных метров появится только 300-320 тысяч. В первом квартале в тройке лидеров по объемам аренды офисов оказались компании сектора "Технологии, медиа, телекоммуникации" (их доля составила 29 процентов), банки и финансовые организации (26), производственные компании (17 процентов). Эти же отрасли, по прогнозам, останутся самыми активными арендаторами до конца года - вместе с предприятиями с полным или частичным государственным участием и компаниями, которые работают с госорганами.

В 2020 году офисный рынок Москвы ждет трансформация с точки зрения подходов к организации пространств, полагают в KnightFrank. Бизнес столкнулся с неопределенностью из-за пандемии и экономической ситуации - принимать решения о переездах или расширении сложно. Одновременно большинство офисных сотрудников переведены на удаленную работу. Как отмечают аналитики, многие компании могут впоследствии отказаться от части площадей, создавая гибкое и адаптивное рабочее пространство, которое можно быстро переконфигурировать с учетом меняющейся ситуации на рынке.

Массового отказа от аренды офисных площадей не ожидается, но может упасть спрос на большие объемы. Новые площади, скорее всего, будут заполняться медленнее.

"Первый квартал на офисном рынке Москвы был активным: объемы как ввода, так и поглощения офисов росли, - отметила директор департамента офисной недвижимости KnightFrank Мария Зимина. - Однако последние события, связанные с пандемией, а также с выходом России из сделки с ОПЕК, которые привели к резкому ослаблению рубля, внесли свои коррективы в ожидаемые итоги 2020 года. Шок рынка, в зависимости от продолжительности, негативно повлияет на основные показатели. Мы ожидаем падение объемов поглощения и ввода на фоне установившейся неопределенности. Возможно, по итогам второго и третьего кварталов основные показатели рынка начнут восстанавливаться, если текущая ситуация стабилизируется. Но несмотря на это, на рынке ожидаются существенные изменения, в первую очередь в подходе к организации офисного пространства".

Объемы купленных и арендованных офисных площадей в Москве по итогам 2020 года упадут на 20 процентов, прогнозируют аналитики JLL. А ввод новых объектов снизится, как минимум, на 6 процентов. На этом фоне доля сегмента так называемых "гибких офисов" к концу года вырастет на 50 процентов (с 1 до 1,5 процентов рынка).

Особенность таких офисов в том, что сотрудники каждый день могут выбирать себе новое рабочее место - в зависимости от задач, которые предстоит решать сегодня. В некоторых крупных компаниях офисное пространство разделено на несколько зон - часть из них предназначена для индивидуальной работы сотрудников, часть - для совместной. Причем рабочее место - это не всегда стол для ноутбука и кресло. Все больше офисов, в которых можно работать стоя и даже лежа. Границы между рабочим местом и зонами отдыха постепенно стираются.

"В гибком мультизадачном пространстве выделяются специальные зоны для общения и совместной работы, благодаря чему сотрудники больше передвигаются по офису и взаимодействуют друг с другом", - отмечает руководитель отдела организации рабочих пространств компании JLL в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Гузман де ЯрзаБлаш. Он добавил, что некоторые компании используют мебель, похожую на ту, что встречается в кафе. Такой подход способствует установлению личных связей с коллегами и укрепляет рабочие отношения, и в результате команда больше вовлекается в рабочие процессы, полагает ЯрзаБлаш.

В Москве прирост "гибких" офисов в этом году мог бы составить и 100 процентов, если бы не пандемия, полагают аналитики компании Space 1. "Но даже в нынешних условиях общее падение рынка обернется перераспределением спроса в пользу "гибких" офисов. Их доля вырастет многократно - как раз за счет огромного притока в сегмент тех арендаторов, которые сейчас отказываются от классической аренды", - утверждает глава компании Space 1 Павел Федоров.

Гибкие офисы быстро адаптируются под потребности клиента - как с точки зрения планировки, так и с точки зрения сроков и площади аренды. Причем в арендную ставку включены мебель и оборудование, клининг, охрана, интернет и другие офисные расходы. При этом, как отмечают в Space 1, это не коворкинг, а полноценный изолированный офис, рассчитанный минимум на 30-50 сотрудников. В нем есть все привычные офисные зоны - рабочие пространства, переговорные, зоны отдыха и кухни.

Раньше такой формат был востребован в основном компаниями из секторов IТ и телеком, а также банками и проектными командами. После начала пандемии, по данным Space 1, "гибкими" офисами начали интересоваться также ритейл, окологосударственные, производственные и FMCG-компании. Изменилось и качество запросов, отмечает Павел Федоров: раньше в месяц на "гибкие" офисы поступало 15-20 заявок, причем часто предприниматели хотели просто познакомиться с этим форматом. В марте - апреле поступало уже по 10-15 конкретных запросов на переезд в гибкий формат.

Бизнес снизил запрос на количество постоянных рабочих мест. Те, кому в начале года их требовалось 100, теперь просят 80 постоянных мест + 20 для временной работы. Обязательным требованием стали зоны hotdesking (для работы нескольких сотрудников за одним большим столом). Вырос спрос на комнаты для совещаний, кабины для телефонных переговоров, добавились требования к полноценному оборудованию для видеоконференций.

По словам Павла Федорова, гибкими офисами интересуются департаменты или бизнес-подразделения крупных компаний, которые быстро растут. Это чаще всего IT-подразделения или подразделения, связанные с новыми для компании продуктами. У них есть определенные требования к рабочим местам, в первую очередь, это безопасность и комфорт сотрудников. Благодаря гибкому офису они получают полноценный закрытый, профессионально обслуживаемый офис с возможностью расширения в случае дальнейшего роста в горизонте 2-3 лет. При этом им не нужно тратить деньги на ремонт, оборудование и мебель.

Также спрос на новый формат отмечается со стороны средних компаний со штатом 50-150 человек. Многие из них не готовы сейчас арендовать офис на 4-5 лет и тратить несколько десятков миллионов на его ремонт под себя, а также ждать переезда полгода. "Гибкий" офис - готовый и удобный вариант.