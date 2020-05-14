Чемпионат по файтингам EVO 2020 все же состоится

Организаторы одного из самых известных киберспортивных чемпионатов по файтингам EVO 2020 объявили на своем Youtube-канале, что мероприятие пройдет в формате онлайн-трансляций с 4 июля по 2 августа.

Как пишет игровой портал Cybersport.ru, ранее стало известно об отмене всего LAN-чемпионата из-за пандемии коронавируса. Его планировали провести с 31 июля по 2 августа в Лос-Анджелесе. После этого организаторы пообещали вернуть деньги за покупку билетов на соревнование.

Evolution Championship Series - турнир по файтингам, который проводят с 1996 года. На соревновании в этом году будут представлены такие известные представители жанра, как Tekken 7, Street Fighter V: Champion Edition, Dragon Ball FighterZ, Soulcalibur VI, Super Smash Bros. Ultimate и другие традиционные для чемпионата игры. Однако исключением стал один из самых известных и популярных файтингов - Mortal Kombat 11.