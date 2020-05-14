Число сотрудников ФСИН, у которых выявили коронавирус, выросло вдвое

У более чем 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 145 заключенных выявлен коронавирус. Об этом сообщает пресс-бюро тюремного ведомства.

По данным ФСИН, количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников и работников службы в настоящее время составляет 617 случаев. В то же время среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных зафиксировано 145 случаев заражения.

Отмечается, что 208 сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ и 29 заключенных уже излечились от коронавирусной инфекции.

В ФСИН подсчитали, что за 2 недели число сотрудников с выявленной инфекцией выросло вдвое, а заключенных - в 3 раза. По состоянию на 28 апреля 2020 года, в тюремном ведомстве был зарегистрирован 271 случай заражения коронавирусом среди сотрудников и 40 случаев среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

При этом за 2 недели вдвое возросло и количество проведенных тестов. Всего (по состоянию на 13 мая) в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено более 35 тысяч лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Из них около 14 тысяч проведено в лабораториях ФСИН.

Отмечается, что в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции Федеральная служба исполнения наказаний организует все необходимые санитарно-противоэпидемические меры. "В круглосуточном режиме работают медико-санитарные части, обеспеченные необходимым запасом лекарственных препаратов. Медработники увеличили количество покамерных обходов и осмотров заключенных. При первых появлениях признаков респираторного заболевания у подозреваемых, обвиняемых и осужденных в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования на коронавирус", - рассказали в тюремном ведомстве.

При этом в каждом случае заболевания пациент изолируется, а все контактировавшие с ним лица берутся под наблюдение.

Кроме того, организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемиологической ситуацией. На всех объектах уголовно-исполнительной системы проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия с применением современных бактерицидных средств и облучателей.