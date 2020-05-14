Члены экипажа Crew Dragon ушли на предполетный карантин

Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) начали в среду предполетный карантин. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Астронавты могут находиться в карантине либо у себя дома, если для этого есть условия, либо в Центре пилотируемых полетов в Хьюстоне (штат Техас). На космодром Харли и Бенкен прибудут за неделю до старта - 20 мая - и там продолжат карантин, пишет ТАСС.

Старт корабля намечен на 27 мая на 23:32 мск, а стыковка с МКС - на 28 мая. Известно, что перед отправлением в космос астронавты дважды сдадут анализ на коронавирус, пишет РИА Новости. Также проверят всех, кто будет контактировать с экипажем в предстартовый период.

Напомним, НАСА прекратило пилотируемые полеты в 2011 году, и с тех пор американских астронавтов на МКС доставляют российскими "Союзами". Ранее предполагалось, что коммерческие корабли США начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году. Crew Dragon является модификацией грузового корабля Dragon, который успешно доставляет грузы на орбиту.