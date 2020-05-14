Десять российских школьников вернутся из США вывозным рейсом

Не менее 10 российских школьников могут вернуться на родину из Соединенных Штатов вывозным рейсом. Самолет вылетит в четверг в 19:20 по местному времени (02:20 пятницы мск), ожидаемое время прибытия в Шереметьево в пятницу - 11:45 мск.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Игоря Кочана - президента общественной организации "Русская молодежь Америки", которая оказывает помощь российским школьникам, оказавшимся в США по различным образовательным программам. Из-за пандемии коронавируса у них возникли трудности с возвращением в Россию.

По данным посольства РФ в США, на этот рейс смогут зарегистрироваться только россияне, проживающие в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской и Пензенской областях, а также Республике Мордовия.