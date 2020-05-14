Экономисты предупредили о рисках выхода из кризиса

Связанный с пандемией коронавируса кризис не принесет драматических изменений, а лишь ускорит те тренды, которые наметились в обществе, экономике и политике до него. Среди таких трендов - усиление роли экономики знаний, необходимость увеличения инвестиций в человеческий капитал и в фундаментальную науку. Эти и другие вопросы обсудили участники онлайн-сессии второго Московского академического экономического форума (МАЭФ), организованного Российской академией наук, Вольным экономическим обществом России и Международным союзом экономистов.

"Еще задолго до пандемии коронавируса мы констатировали, что мир переживает глубокие глобальные изменения. Современная модель рыночной экономики демонстрирует определенные признаки своего исчерпания, требует глубокой трансформации, а то и полной смены парадигмы развития", - отметил президент Вольного экономического общества, сопредседатель МАЭФ России Сергей Бодрунов. Он обратил внимание на то, что в течение последних 10 лет во всем мире наблюдается сильнейшая за всю историю поляризация доходов - как внутри стран между богатыми и бедными, так и между странами.

При этом рост экономик, успехи в научно-техническом развитии далеко не пропорционально трансформируются в повышение качества жизни людей. Неслучайно в последние годы экономисты ищут индикатор, который заменил бы привычный ВВП и смог бы более точно отразить уровень не только экономического развития, но и удовлетворения реальных потребностей людей. "Более равный доступ к образованию, более справедливое распределение доходов, достойный уровень социальной защищенности - именно такие показатели, а не простой рост валового продукта все больше отражают зрелость общества", - подчеркнул Сергей Бодрунов.

По мнению ученых, в ближайшее время драйверами экономики станут фармацевтическая и медицинская отрасли, а также биотехнологическая промышленность. Президент РАН, сопредседатель МАЭФ Александр Сергеев привел пример Китая, который сейчас активно распространяет свои научно-технологические решения по миру. Например, экспортирует тест-системы на выявление коронавируса более чем в 80 стран мира. "Сейчас все взоры обращены к науке, и для нее это момент истины - насколько ее организация позволит ответить на вызовы пандемии. Ответ возможен, когда есть задел. Это будет видно через 6-8 месяцев - насколько наши тест-системы будут конкурентны, как будет идти разработка вакцины. Задел - это фундаментальная наука, нам нужно увеличивать ее роль в стране", - убежден Сергеев.

С этим согласились и экономисты. Так, заместитель председателя (главный экономист) Внешэкономбанка Андрей Клепач отметил, что медицина, микробиология и фармацевтика сейчас растут, но модель их развития должна серьезно меняться. Системы здравоохранения многих стран оказались существенно уязвимыми, подчеркнул экономист, поэтому нужно изменение не только финансирования, но и самого качества здравоохранения. Речь идет, в частности, о создании новых методик и технологий, базирующихся не только на антибиотиках, но и на бактериофагах и на всем комплексе микробиологических исследований.

"На мой взгляд, в фундаментальных исследованиях окончательными приоритетами станут биология, медицина, генная инженерия, вирусология, - полагает президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Дынкин. - В инновациях завершится переход к так называемым нелинейным инновационным моделям. Это видно по усилиям, которые предпринимаются для разработки антивирусной вакцины".

Пандемия подтолкнула и развитие цифровых технологий. По словам Александра Дынкина, здесь сейчас совершается прорыв, который в другое время произошел бы не раньше конца 20-х годов. Сервисы онлайн-коммуникаций, производство и продажа цифрового контента, работа через цифровые платформы по контракту получили большое ускорение. На фоне падения рыночной стоимости авиаперевозчиков, нефтедобывающих и автомобильных компаний капитализация цифровых гигантов Facebook, Microsoft, Amazon, Google демонстрирует высокую устойчивость.

Ускорению развития ИТ способствует и востребованность удаленных форматов работы. К ним, по словам Александра Дынкина, оказались лучше адаптированы высококвалифицированные работники в таких сферах, как образование, корпоративное управление, профессиональные деловые услуги. "В США примерно 29 процентов рабочей силы могут работать удаленно. Предварительные оценки показывают, что удаленная работа на треть эффективнее и в два раза дешевле для работодателя. Очевидно, этот тренд ускорится, но одновременно принесет и поляризацию доходов", - отметил эксперт.

Накануне кризиса активно шли процессы, связанные с развитием "зеленой экономики" и решением климатических проблем, напомнил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев. Пандемия привнесла определенные улучшения в экологическую обстановку: из-за приостановки производств снизились вредные выбросы в атмосферу - в среднем на 5 процентов, но в отдельных странах и больше (например, в Китае - на 30 процентов). Но это ситуация временная, предостерег эксперт: с восстановлением экономики эти показатели будут меняться в другую сторону. Кроме того, снижение цен на нефть сделало ее более привлекательным ресурсом, чем альтернативные источники энергии.

"Пандемический кризис какого-то радикального переворота в "зеленой экономике" не совершает, - считает Борис Порфирьев. - Он играет роль катализатора структурных и производственно-технологических трансформаций, которые начались до него. Речь идет о модернизации структуры экономики в пользу увеличения доли услуг, в том числе образовательных и медицинских. Необходимо продолжить изменения в экономике знаний - здесь ядро будет смещаться в сторону здравоохранения, в том числе в сторону медицинской науки и медицинского приборостроения".

О необходимости поддержки экономики знаний говорил и академик Абел Аганбегян. По его мнению, если инвестиции в основной капитал и в экономику знаний будут расти на 10-15 процентов в год, к 2023 году ВВП России может вырасти на 3 процента, а к 2025 году - на 5. "В нынешнем кризисе заложен потенциал выхода из него к росту, а не к стагнации. В частности, за счет промпредприятий и строительства, которые в мае возобновили работу. Люди не пойдут в отпуск, чтобы восстановить потерянные доходы. Это даст мощный стимул к росту", - добавил академик.

В этом году, по прогнозу Абела Аганбегяна, кризис будет достаточно глубоким. ВВП сократится на 8 процентов, реальные располагаемые доходы населения - на 8-10 процентов. Бюджет сократится в полтора раза, а число бедных увеличится с 18 миллионов до 30 или даже больше. В 1,5 раза уменьшится число мелких и средних предприятий. Эксперт напомнил, что кризис 2008-2009 года Россия преодолела достаточно быстро, в том числе благодаря тому, что на антикризисные меры было потрачено 10,9 процента ВВП (сейчас - до 4 процентов).

"Да, уровень антикризисных расходов меньше, чем в 2008-2009 годах, но он свой определенный вклад в поддержание экономики и доходов населения даст, - убежден Андрей Клепач. - По нашей оценке, падение ВВП в этом году уменьшится на 0,6 процента, антикризисные меры поддержат примерно один процент реальных доходов населения. Издержки от коронавируса и падения цен на нефть большие, но система мер поддержки работает. Есть много рисков, связанных с тем, как мы будем выходить из кризиса. Многие меры заканчивают свое действие в течение этого года. Это даст откат назад на следующий год с точки зрения доходов населения, потребления. В рамках бюджетного правила нам придется сократить расходы бюджета по сравнению с тем, что заложено в законе о бюджете на 2021 год. Чтобы был реальный план восстановления и перехода к новому качеству роста, надо отходить от бюджетного правила или модифицировать его".

Второй Московский академический экономический форум продолжится заочной сессией, которая пройдет 15 - 31 мая 2020 года в формате экспертной дискуссии.