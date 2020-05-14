Генпрокурор потребовал быстрой реакции на нарушения прав врачей и бизнесменов

Прокуроры обязаны максимально оперативно реагировать на обращения граждан, в том числе предпринимателей и медработников о нарушении их прав, особенно в части неполучения положенных выплат и отсутствия достаточных средств индивидуальной защиты. Об этом сегодня во время совещания надзорного ведомства по видеоконференцсвязи заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.

Вместе с тем он особо подчеркнул, что при обеспечении безусловного соблюдения прав и свобод граждан, прокуроры должны действовать на опережение, взаимодействуя при этом с правоохранительными и контролирующими органами.

По итогам обсуждения генпрокурор потребовал от подчиненных сосредоточиться на выполнении основных, наиболее острых задач. Среди них - надзор за целевым и эффективным расходованием выделяемых значительных бюджетных средств. В том числе, получения гарантированных дополнительных выплат для медработников, сотрудников соцучреждений и семей с детьми.

В поле зрения прокуроров - защита прав граждан, в особенности уязвимых категорий, на охрану здоровья и медицинскую помощь, трудовых прав и пресечении фактов завышения цен на жизненно необходимые товары и лекарства. Кроме того они должны заниматься обеспечением законных интересов малого и среднего бизнеса и надзором за выполнением мер господдержки предпринимателей, включая выплаты работникам, отсрочки платежей, льготы и другие соцгарантии.

Еще одна задача, поставленная Генпрокурором, касается надлежащей проверки соблюдения прав учащихся на получение образования в условиях дистанционного обучения, а также гарантированного школьникам питания. Прокуроры также будут следить за выполнением контролирующими органами всего комплекса мероприятий на возобновляющих работу предприятиях и организациях. Продолжит надзорное ведомство и работу по пресечению коронавирусных фейков.

В то же время, как отметил Игорь Краснов, имеется немало вопросов и в других сферах, которые также продолжают требовать внимания прокуроров.

"Необходимо отслеживать ситуацию, которая меняется каждый день", - подчеркнул глава надзорного ведомства. Это, по его словам, относится и к продолжающемуся на некоторых территориях паводке, распространению лесных пожаров и другим проблемам.