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14.05.2020 12:31
Рубрика: Культура

Герои мультфильмов проведут онлайн-зарядки для детей

Текст: Ирина Невинная
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Киностудия "Союзмультфильм" и детский центр "Союзмультклуб" при участии Минздрава подготовили для детей дошкольного возраста и младшеклассников веселые онлайн-зарядки с героями любимых мультфильмов. Комплексы упражнений прошли экспертизу НМИЦ Здоровья детей Минздрава России, об этом сообщили сегодня в министерстве.

Фото: Союзмультфильм/ youtube.com
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Весь комплекс упражнений занимает три минуты, а чтобы детям не было скучно заниматься, подготовлено восемь зарядок с разными движениями, рассчитанными на разные возрастные группы.

Ведут зарядки герои самых любимых мультиков: Забава из мультфильма "Летучий корабль", Принцесса, Осел и Пес из "Бременских музыкантов", Алиса Селезнева из "Тайны третьей планеты", Старуха Шапокляк из мультфильмов о Чебурашке, а также персонажи из новых сериалов "Оранжевая корова" и "Простоквашино".

Видеоролики в ближайшие дни будут опубликованы на официальных страницах киностудии "Союзмультфильм", Минздрава России и НМИЦ Здоровья детей в социальных сетях.

Культура Кино и ТВ Анимация Правительство Минздрав

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