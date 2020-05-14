Герои мультфильмов проведут онлайн-зарядки для детей

Киностудия "Союзмультфильм" и детский центр "Союзмультклуб" при участии Минздрава подготовили для детей дошкольного возраста и младшеклассников веселые онлайн-зарядки с героями любимых мультфильмов. Комплексы упражнений прошли экспертизу НМИЦ Здоровья детей Минздрава России, об этом сообщили сегодня в министерстве.

Весь комплекс упражнений занимает три минуты, а чтобы детям не было скучно заниматься, подготовлено восемь зарядок с разными движениями, рассчитанными на разные возрастные группы.

Ведут зарядки герои самых любимых мультиков: Забава из мультфильма "Летучий корабль", Принцесса, Осел и Пес из "Бременских музыкантов", Алиса Селезнева из "Тайны третьей планеты", Старуха Шапокляк из мультфильмов о Чебурашке, а также персонажи из новых сериалов "Оранжевая корова" и "Простоквашино".

Видеоролики в ближайшие дни будут опубликованы на официальных страницах киностудии "Союзмультфильм", Минздрава России и НМИЦ Здоровья детей в социальных сетях.