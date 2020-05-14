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Рубрика: Спорт

Глава UFC: Все мои мысли сейчас с семьей Нурмагомедовых

Текст: Максим Домчев
Президент UFC Дана Уайт выразил поддержку Абдулманапу Нурмагомедову, находящемуся в больнице в тяжелом состоянии.
Президент UFC Дана Уайт. Фото: Logan Riely/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Президент UFC Дана Уайт. Фото: Logan Riely/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
Президент UFC Дана Уайт. Фото: Logan Riely/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Дана Уайт узнал о болезни отца Хабиба Нурмагомедова - Абдулманапа Нурмагомедова, который сейчас находится в тяжелом состоянии в одном из московских больниц из-за заболевания пневмонией. Глава UFC выразил поддержку семье чемпиона в легком весе в этой непростой ситуации.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Абдулманап Нурмагомедов - это истинный представитель боевых искусств, который всегда придерживается принципов чести, достоинства и уважения. Все эти ценности он с самого раннего детства воспитывал и в своем сыне - чемпионе мира Хабибе Нурмагомедове. Он был рядом с ним на протяжении всей его карьеры. Я знаю, насколько близки отношения между Хабибом и его отцом, и мне невероятно тяжело слышать о том, в каком состоянии сейчас находится Абдулманап. В этой нелегкой борьбе все мои мысли сейчас с ним и со всей семьей Нурмагомедовых", - говорится в заявлении UFC.

Также поддержал Нурмагомедовых и ирландский боец Конор Макгрегор, ранее позволявший себе выпады в адрес Хабиба. Однако все противоречия ушли после известия о болезни Абдулманапа Нурмагомедова. Ирландец заявил, что молится за здоровье тренера, воспитавшего огромное количество чемпионов в разных видах единоборств.

Нурмагомедов-старший был госпитализирован с пневмонией в Дагестане в конце апреля. Позже ему стало хуже, и он был переведен в одну из московских больниц. В среду стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии.

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