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14.05.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Госкорпорации построят еще 25 мусоросжигательных заводов в России

Текст: Игорь Зубков
Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, прошедших сортировку. Заводы будут обслуживать крупнейшие туристические центры России и агломерации с населением не менее 500 тысяч человек, говорится в совместном сообщении трех госкорпораций.
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Оператором программы выступит "РТ-Инвест" ("дочка" Ростеха), которая уже строит четыре мусоросжигательных завода по технологии Hitachi Zosen INOVA - три в Московской области, один в Татарстане. В сообщении подчеркивается, что запланированные 25 заводов будут экологически чистыми предприятиями. Поставщиком основного оборудования для них выступит Росатом, а ВЭБ.РФ профинансирует строительство.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"Строительство 25 современных предприятий по выработке энергии из отходов позволит предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тыс. га земель, - приводятся в сообщении слова гендиректора Ростеха Сергея Чемезова. - Отмечу, что заводы станут финальным звеном системы обращения с отходами. Такому виду утилизации будут подвергаться фракции, которые невозможно переработать и вернуть во вторичный оборот".

"Росатом сегодня уже является оператором обращения с промышленными отходами первого и второго класса опасности, - отметил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. - Машиностроительный дивизион корпорации производит оборудование не только для первых российских заводов по переработке бытовых отходов в энергию, но и для аналогичных зарубежных проектов. И сегодня мы готовы привлекать наши ведущие технологические возможности и компетенции, чтобы вместе с партнерами создать безопасную современную систему переработки и утилизации ТКО, которая минимизирует воздействие на природу и окружающую среду".

Общая стоимость этих заводов оценивается в 600 млрд рублей, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ - около 200 млрд рублей. Госкорпорация рассчитывает привлечь в этот проект инвестиции банков и частных инвесторов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства и механизма "зеленых облигаций", сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Реализация проекта в полном объеме создаст приток дополнительных инвестиций в промышленность в размере 459 млрд рублей и позволит сформировать в России новую отрасль с высоким экспортным потенциалом. При наличии готового российского решения в области выработки энергии из отходов, появится возможность его экспорта в такие страны, как Индия, Индонезия, ЮАР и другие, планирующие строительство объектов по переработке отходов в энергию, говорится в сообщении.

Экономика Отрасли Общество Экология Компании Госкорпорации Ростех Компании Госкорпорации Росатом Компании Госкорпорации ВЭБ.РФ

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