GTA V можно получить бесплатно

Цифровой магазин Epic Games Store запустил бесплатную раздачу игры Grand Theft Auto V - ее можно "забрать" бесплатно на целую неделю: до 21 мая. В момент написания новости, впрочем, сделать это было невозможно - из-за большого наплыва посетителей сервис просто "упал".

Легендарная GTA V вышла в далеком 2013 году, но до сих пор остается одной из самых популярных игр. Все дело в том, что компания-разработчик регулярно поддерживает ее онлайн-дополнениями, которые стали едва ли не популярнее, чем "одиночный" сюжет. Отметим, в что Epic Games Store раздается расширенная версия со всеми бонусами для мультиплеера.