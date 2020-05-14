Иммунолог рассказал о реакциях детского организма на коронавирус

Иммунолог объяснил, почему дети даже с хроническими болезнями легко переносят СOVID-19. Сильные воспаления у подростков, как реакция на уже перенесенный коронавирус, тоже встречаются редко - около 20 случаев в мире - и связаны они с реакцией определенных людей на заражение вирусом. Об этом рассказал заведующий педиатрическим отделением иерусалимской больницы "Хадасса", врач-иммунолог, профессор Яков Беркун.

"Причина может крыться в особенностях детского иммунитета. У них он недостаточно еще созрел. И, видимо, та часть, которая пока не развита, она и не нужна для борьбы с коронавирусом. А врожденная иммунная система как раз более эффективна у детей", - цитирует доктора РИА Новости.

Профессор также рассказал об удивительных случаях из практики больницы, когда в больших семьях, где взрослые болели коронавирусом, часть детей вообще не заражалась. Израиль на этой неделе открыл ясли и детские сады, школьники младших классов вернулись к учебе еще на прошлой неделе. Часть родителей по-прежнему остерегается приводить детей в образовательные учреждения, опасаясь заражения. Профессор Беркун такую осторожность считает чрезмерной, полагая, что в небольших группах детей и при соблюдении правил гигиены риск инфицирования сейчас минимален.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, в Израиле диагноз коронавирус подтвержден в 16 тысячах 548 случаях. Впервые вспышку нового заболевания зарегистрировали в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. По последним данным, пандемия охватила уже 4 миллиона 343 тысячи 269 человек.