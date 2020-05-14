Сердце впервые вылечили инъекцией стволовых клеток

В лечении сердечных болезней впервые применили инъекцию стволовых клеток. Китайские медики, которые провели эксперимент, утверждают, что с помощью новой терапии их пациенты полностью выздоровели.

Об этом сообщает журнал Nature. Ранее считалось, что первыми такой метод применили японские ученые Такахаши и Яманака, которые изобрели технологию репрограммирования, получив индуцированные плюрипотентные стволовые клетки из взрослых.

В Японии с помощью репрограммированных клеток пытаются лечить болезнь Паркинсона - в начале года хирурги пересадили одному из пациентов такие клетки сердечной мышцы.

Взрослые клетки сначала превратили в аналог эмбриональных стволовых, потом вырастили из них кардиомиоциты и нанесли их на биоразлагаемую основу, этим "лоскутом" залатали поврежденную сердечную ткань.

Но китайский хирург Ван Дунцзинь из больницы в Нанцзине заявил, что его команда провела аналогичную операцию еще в мае прошлого года. Два пациента с тяжелой болезнью сердца получили по сто миллионов кардиомиоцитов, и им была сделана операция шунтирования.

Обоим больным из Китая потребовались иммуносупрессоры, чтобы предотвратить воспаление. Вскоре работа сердца прооперированных пациентов восстановилась, и через несколько недель они выписались из больницы. В течение года врачи наблюдали за бывшими больными. Их здоровье не ухудшилось.

В технологии японских и китайских медиков есть отличие. Первые сделали из кардиомиоцитов заплатку на сердце, а вторые инъецировали их в чистом виде. Ученым из Японии и Китая еще предстоит доказать эффективность своих методов и подтвердить причину терапевтического эффекта.