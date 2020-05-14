Какая погода будет летом

Летняя погода обещает проявить изменчивый характер. Будет и жара, и череда похолоданий, ливни с сильным ветром и волны тепла. Об этом на онлайн-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Волны тепла" - это когда температура в течение пяти и более дней превышает норму. На самом деле это довольно опасно. Всемирная организация здравоохранения и Всемирная метеорологическая организация в свое время провели исследование, в ходе которого выяснилось, что в жаркие периоды и сразу после них смертность населения существенно увеличивается. Медицинские исследования показывают, что человек адаптирован к тому климату, в котором родился, а если климат меняется, то в организме начинают происходить сложные биохимические процессы, негативно влияющие на самочувствие.

В северных регионах страны этим летом прогнозируется формирование антициклонов, которые могут приносить холодный воздух и, соответственно, череду похолоданий. В горных регионах сильные дожди могут привести к быстрому подъему уровня рек - до метра. Это может иметь опасные последствия. А подтопления возможны, в частности, в бассейне реки Обь, Амурской области, Якутии, Хабаровском крае. Пожароопасная обстановка сохраняется на юге Западной Сибири, в Дальневосточном федеральном округе.

В России потепление происходит интенсивнее, чем в мире. "На территории нашей страны примерно в 2,5 раза скорость потепления больше, чем скорость потепления средней глобальной температуры", - отметил Вильфанд. По его словам, глобальное потепление в России связано с пространственными особенностями - страна находится в умеренных и высоких широтах и является континентальной.