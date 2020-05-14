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14 мая 2020 г.

Распоряжение главы Республики Карелия от 14 мая 2020 года № 295-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года № 1000202004290003, 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011) следующие изменения:

1) в пункте 11.10:

в абзаце третьем подпункта 1 слова "Муезерского, Калевальского, Суоярвского, Беломорского, Пудожского муниципальных районов, Лоухского муниципального района, за исключением Чупинского городского поселения, Кемского муниципального района, за исключением Кемского городского поселения и Рабочеостровского сельского поселения" заменить словами "Муезерского, Калевальского, Суоярвского, Беломорского, Пудожского, Лоухского, Кемского, Медвежьегорского муниципальных районов, Костомукшского городского округа, Пайского и Ладва-Веткинского сельских поселений Прионежского муниципального района";

в абзаце третьем подпункта 3 слова "Муезерского, Калевальского, Суоярвского, Беломорского, Пудожского муниципальных районов, Лоухского муниципального района, за исключением Чупинского городского поселения, Кемского муниципального района, за исключением Кемского городского поселения и Рабочеостровского сельского поселения" заменить словами "Муезерского, Калевальского, Суоярвского, Беломорского, Пудожского, Лоухского, Кемского, Медвежьегорского муниципальных районов, Костомукшского городского округа, Пайского и Ладва-Веткинского сельских поселений Прионежского муниципального района";

в абзаце четвертом подпункта 3 слова "Муезерского, Калевальского, Суоярвского, Беломорского, Пудожского муниципальных районов, Лоухского муниципального района, за исключением Чупинского городского поселения, Кемского муниципального района, за исключением Кемского городского поселения и Рабочеостровского сельского поселения" заменить словами "Муезерского, Калевальского, Суоярвского, Беломорского, Пудожского, Лоухского, Кемского, Медвежьегорского муниципальных районов, Костомукшского городского округа, Пайского и Ладва-Веткинского сельских поселений Прионежского муниципального района";

2) в абзаце первом пункта 11.21 слова "Муезерского, Калевальского, Суоярвского, Беломорского, Пудожского муниципальных районов, Лоухского муниципального района, за исключением Чупинского городского поселения, Кемского муниципального района, за исключением Кемского городского поселения и Рабочеостровского сельского поселения" заменить словами "Муезерского, Калевальского, Суоярвского, Беломорского, Пудожского, Лоухского, Кемского, Медвежьегорского муниципальных районов, Костомукшского городского округа, Пайского и Ладва-Веткинского сельских поселений Прионежского муниципального района";

3) дополнить пунктом 11.23 следующего содержания:

"11.23. Организациям (индивидуальным предпринимателям), за исключением случаев, установленных пунктом 11.10 настоящего распоряжения, осуществляющим оказание услуг, требующих очного присутствия физических лиц, обеспечить:

вход в помещение, в котором оказывается услуга, и нахождение в нем только в средствах индивидуальной защиты (масках) при условии единовременного нахождения посетителей (потребителей) в указанном помещении из расчета не более одного посетителя (потребителя) на 20 кв. метров общей площади помещения;

при скоплении очереди организацию ожидания с соблюдением принципа социального дистанцирования 4 метра. Для входной зоны организовывать ожидание на улице;

организацию при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

Рекомендовать осуществлять оказание услуг по предварительной записи, использовать настольные защитные экраны (перегородки).".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



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