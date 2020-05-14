Кофе впервые обогнал чай по популярности в России

По результатам прошлого года кофе (во всех его видах) обошел чай по популярности в России, следует из данных ассоциации "Росчайкофе".

За последние 10 лет потребление кофе выросло на 97% - с 91,1 тыс. тонн до 180 тыс. тонн (в 2019 году) готовой продукции. Только за 2019 год прирост рынка составил 12%.

При этом объем потребления чистого чая "сократился драматически", говорит глава ассоциации Рамаз Чантурия. По его словам, частично спрос на чай замещается ростом популярности травяных и фруктовых напитков, включая Иван-чай. Однако в первую очередь на сокращение потребления чая влияние оказывает именно рост популярности кофе. За последние три года (2017-2019) объем потребления чая снизился с 161, 6 тыс. тонн до 138,8 тыс. тонн.

В "Ашане" "РГ" подтвердили, что в 2019 году в объемах продаж лидировал кофе. При этом наиболее популярным у покупателей был растворимый кофе. Однако наблюдается рост продаж молотого и зернового. Также значительно растет интерес к капсульному кофе. "В настоящее время спрос остается примерно на том же уровне", - отметили в компании.

По данным IT-компании "Платформа ОФД", в апреле 2020 года кофе входил в топ-5 покупок в продуктовых магазинах по объему продаж, обгоняя сливочное масло, молоко, сахар, яйца и многие другие продукты.