Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 мая 2020 года № 103-р "Об отдельных мерах, направленных на выход из режима ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г.:

1. Утвердить Перечень планируемых мер, направленных на выход из режима ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее -Перечень мер), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов Е.Ф.) во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю (Потемкина М.А.) осуществлять изучение складывающейся эпидемической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края, рассчитывать значения показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения (COVID-19), представлять указанную информацию в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Краснодарского края.

3. Оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Краснодарского края на основании анализа состояния эпидемической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края продолжить работу по разработке предложений по выходу из режима ограничительных мероприятий либо их возобновлению.

4. Министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (Штриков С.А.) с учетом Перечня мер, утвержденного настоящим распоряжением, предложений оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Краснодарского края, предложений, предписаний главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю осуществлять разработку в установленном законодательством порядке проектов постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края, предусматривающих соответствующие изменения в постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края".

5. Определить, что Перечень мер, утвержденный настоящим распоряжением, может быть реализован на территории Краснодарского края при отсутствии признаков, свидетельствующих об ухудшении эпидемической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев

Утвержден распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края





Перечень планируемых мер, направленных на выход из режима ограничительных мероприятий в условия эпидемического распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. С 12 мая 2020 г.:

1) возобновляют работу организации (индивидуальные предприниматели), осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного комплекса, промышленности, связи;

2) работникам организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, промышленности, связи и возобновляющих свою деятельность, для передвижения в границах одного муниципального образования (муниципального района, городского округа) Краснодарского края при необходимости будут выдаваться соответствующие пропуска зеленого цвета и для перемещения по территории нескольких муниципальных районов, городских округов Краснодарского края - соответствующие пропуска красного цвета;

3) организации и индивидуальные предприниматели, возобновляющие свою деятельность, осуществляют ее с обязательным соблюдением действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также требований и ограничений, установленных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (далее - постановление № 129);

4) сохраняются обязательные "масочный режим" и "режим социального дистанцирования";

5) сохраняется приостановление посещения гражданами парков, скверов, набережных, пляжей и иных мест массового отдыха граждан, а также проведения на территории Краснодарского края досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, деловых, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказания соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

2. С 23 мая 2020 г.:

1) продлеваются режим "Повышенная готовность" и срок ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края;

2) сохраняется режим самоизоляции для проживающих (находящихся) на территории Краснодарского края лиц старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечнососудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом;

3) для передвижения в границах одного муниципального образования (муниципального района, городского округа) Краснодарского края соответствующие пропуска зеленого цвета не требуются;

4) сохраняется приостановление посещения гражданами парков, скверов, набережных, пляжей и иных мест массового отдыха граждан, а также проведения на территории Краснодарского края досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, деловых, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказания соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

5) возобновляют работу предприятия строительного и смежного с ним комплекса;

6) возобновляют деятельность следующие организации и индивидуальные предприниматели:

парикмахерские и салоны красоты;

объекты розничной торговли строительными материалами;

автосалоны;

объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли;

предоставляющие услуги по бытовому обслуживанию населения;

осуществляющие деятельность по мойке автомототранспортных средств;

7) организации и индивидуальные предприниматели, возобновляющие свою деятельность, осуществляют ее с обязательным соблюдением действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также требований и ограничений, установленных постановлением № 129;

8) приостанавливается деятельность автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Краснодарского края;

9) организуется функционирование дежурных групп в дошкольных образовательных организациях для детей работников медицинских организаций, экстренных оперативных служб;

10) предусматривается изменение режима работы межмуниципальных пригородных автобусных маршрутов регулярных перевозок и смежных межрегиональных пригородных маршрутов регулярных перевозок, а также муниципальных маршрутов регулярных перевозок в связи с возобновлением ранее приостановленной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей и увеличением пассажиропотока;

11) сохраняется режим ограничений перевозок на внутрирегиональном пригородном железнодорожном сообщении и приостановление междугородных перевозок пассажиров по территории Краснодарского края при осуществлении заказных автобусных пассажирских перевозок;

12) сохраняются ограничительные мероприятия, связанные с перемещением по территории нескольких муниципальных районов, городских округов Краснодарского края и требующие получения соответствующих пропусков красного цвета;

13) ранее выданные соответствующие пропуска красного цвета сохраняют свое действие;

14) сохраняется пропускная система для транзитного проезда автомобильным транспортом по территории Краснодарского края (синие пропуска);

15) сохраняются обязательные "масочный режим" и "режим социального дистанцирования".

16) возобновляют с 1 июня 2020 г. работу санаторно-курортные организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, за исключением организаций, принимающих на отдых и оздоровление организованные группы детей, при условии обеспечения услуги по организации перевозки (трансфера) лиц, прибывающих на территорию Краснодарского края из других субъектов Российской Федерации авиа- и железнодорожным транспортом, от места их прибытия до места размещения и обратно.

При этом возобновляющие свою деятельность санаторно-курортные организации осуществляют ее с обязательным соблюдением действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также требований и ограничений, установленных постановлением № 129.

Лица, которые будут прибывать авиа- и железнодорожным транспортом на территорию Краснодарского края из других субъектов Российской Федерации на срок не менее 14 дней в санаторно-курортные организации на территории Краснодарского края, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности и обеспечивающие трансфер указанных лиц, при наличии путевки или иного документа, подтверждающего бронирование в таких организациях, не помещаются в обсерваторы.

Сохраняется приостановление бронирования мест, прием и размещение потребителей соответствующих услуг в гостиницах, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха, и иных средствах размещения, расположенных на территории Краснодарского края, за исключением случаев, указанных в абзаце первом настоящего пункта и оказания соответствующих услуг лицам, находящимся в служебных командировках или служебных поездках, при представлении подтверждающих документов.

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края С.А.Штриков







