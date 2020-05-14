"Куртки Кобейна" выпустили видео с экс-барабанщиком Nirvana Чэдом Ченнингом

От музыкантов "Би-2" всегда ждешь что-то неожиданного, свежего и актуального. Новый проект "Куртки Кобейна" ее гитариста, вокалиста и автора песен Шуры Би-2 - очередное тому подтверждение. Во время пандемии коронавируса на "виниле" вышел ее дебютный альбом с очень справедливой подписью Superband. Утверждение очень справедливое, вот и в записи нового видео и сингла No Order поучаствовали барабанщик первого состава Nirvana Чэд Ченнинг и вокалист американской хэви-метал-группы Midnight Faces Фил Стрэнсил.

- Пожалуй, это самый неординарный трек на альбоме "Куртки Кобейна". Мы такого ещё никогда не делали, - рассказал о новой песне Шура Би-2, уточнивший, что песня снималась в четырех городах: Москве, Париже, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Фактически No Order (перевести название сингла точнее всего, как "Вне закона" или "Нет порядка") это - четыре песни внутри одной. Он и записан в четырех разных стилях: рэп, готик-рок, метал, гранж. И спет разными вокалистами. А затем четыре части были объединены в один глобальный и ударный хит!

Рэп-куплет, например, сочинил и записал молодой нью-йоркский рэпер Эйс МарКано. А тот, что в стиле хэви-метал - солист американской группы Midnight Faces Фил Стэнсил.

- Midnight Faces - друзья группы "Би-2", по духу они очень близки и "Курткам", и "Би-2", - рассказал теперь Шура Би-2, - Мы с Лёвчиком (солист Лёва Би-2, - прим. ред.) приглашали их на "Би-2"-фест в Бобруйске, и в "Олимпийский" на разогрев, во время презентации альбома "Горизонт событий".

Естественно, после выхода винилового диска "Куртки Кобейна", обозреватель "РГ" спросил у его создателя и лидера о том, какова концертная судьба коллектива. Ведь изначально "Куртки Кобейна" замышлялись как проект исключительно студийный. Но во время пандемии и вынужденной самоизоляции самоизоляции, планы поменялись.

Вот что Шура Би-2 ответил в блиц-интервью "Российской Газете":

Каково будущее у проекта "Куртки Кобейна"? Может сейчас, когда некуда спешить, вы уже не торопясь думаете о концертных перспективах этого проекта, которые раньше не планировались?

Шура Би-2: Как раз благодаря самоизоляции освободилось много времени и руки дошли до проекта "Куртки Кобейна". Да, изначально, когда мы его делали, то считали, что он будет сугубо студийным проектом. Думали ограничиться выпуском пластинки и нескольких клипов. Но, благодаря эпидемиологической ситуации, высвободилось время, и у нас появилась понимание того, что у проекта есть своя аудитория.

И мы решили дать сначала один, а потом и серию концертов. Буквально за несколько недель до самоизоляции был собран live-состав группы. Дальше будем думать, каких вокалистов приглашать. Надеюсь, что в середине лета состоится и первый концерт. Скорее всего, он пройдет онлайн.

Расскажите о новом видео. Ведь до этого вы успели представить уже три: "Охота на кузнечиков", "Молитвы мертвых" и "Люди на эскалаторах".

Шура Би-2: No Order - моя любимая и самая экспериментальная песня в проекте. Этот трек состоит из четырех частей. Моя часть готическая.

В ней я использовал сэмпл нашей австралийской группы Chiron. Далее идет рэп-часть с Эйсом МарКано. И в мощном роковом финале трека поет Фил Стенсил из группы Midnigh Faces и на барабанах играет первый барабанщик Nirvana Чэд Ченнинг. Так что подписывайтесь на "Куртки Кобейна" в соцсетях, чтобы и потом ничего интересного не пропустить.

Кстати

В записи девяти первых песен "Курток Кобейна" помимо Шуры Би-2 приняли участие: Диана Арбенина, Леонид Агутин, Manizha, Монеточка, Тина Кузнецова, Антон Севидов из Tesla Boy, Ренарс Кауперс из латвийской группы Brainstorm и многие другие. На нескольких треках на басу сыграл Виталий Дубинин из "Арии", еще на одном - бывший басист "Браво" Дмитрий Ащман.

Среди участников записи неожиданно оказались и академический пианист, выпускник Петербургской консерватории Глеб Колядин, и популярная актриса Анна Чиповская.