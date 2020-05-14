Новости

В Японии досрочно отменят режим ЧС в 39 регионах страны 08:38
Как продлить разрешение на парковку в Москве 08:36
ООН: Пандемия COVID-19 сократит мировую экономику на 3,2% в этом году 08:24
В Чите сильный ветер повредил крыши более 20 школ и детских садов 08:14
Цена на электрический Jaguar I-Pace в России рухнула из-за отмены пошлин 08:10
Тейшейра победил Смита в главном поединке турнира UFC в Джексонвилле 08:05
В Индии скоростной автобус сбил грузовик с рабочими 08:03
GM работает над сверхдинамичным и неубиваемым пикапом 08:01
В СНБО сообщили об угрозе дефицита воды на Украине 07:55
В Приамурье завершили ремонт моста через Зею 07:55
Глава UFC: Все мои мысли сейчас с семьей Нурмагомедовых 07:43
Академик РАН допустил вакцинацию от COVID-19 по особой схеме 07:36
Жителям Свердловской области официально разрешили гулять 07:32
В Якутске коронавирус выявлен у воспитанника детского сада 07:30
Генеральный директор ВТО может досрочно оставить свой пост 06:54
Генсек ООН заявил о важности психологической поддержки в период пандемии 06:37
В Приморье из-за COVID-19 перенесли кинофестиваль "Меридианы Тихого" 06:32
Жители Курил ощутили двухбалльное землетрясение 06:29
Нацпарки Йеллоустон и Гранд-Каньон готовятся вновь принимать гостей 06:12
Десять российских школьников вернутся из США вывозным рейсом 05:49
Врача поразило стремительное ухудшение состояния больного при COVID-19 05:47
Гуманитарная помощь из России впервые направлена в провинцию Хасеке 05:32
В Приморье на границе с КНР скопилось 300 грузовиков 05:30
В Якутии проверят видео с прыгающими по льдинам детьми 05:16
Летевший из Китая на Кипр лайнер сел в Москве из-за действий Турции 05:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
14.05.2020 05:15
Рубрика: В мире

Летевший из Китая на Кипр лайнер сел в Москве из-за действий Турции

Самолет Azur Air, направлявшийся из китайского Тяньцзиня в Ларнаку, был вынужден изменить курс и приземлиться в Москве после того, как Турция отказалась пропустить лайнер через свое воздушное пространство.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Самолет "Почты России" экстренно сел в Красноярске

Министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос рассказал ТАСС, что на борту самолета находилось медицинское оборудование, защитные маски, бахилы, одноразовые хирургические халаты. Всего 36 тонн груза, необходимого для более борьбы с коронавирусом.

Пилот воздушного судна принял решение сесть во Внуково на дозаправку. Над Черным морем лайнер сделал два круга и взял курс на Москву. После дозаправки самолет направился на Кипр через Болгарию.

В мире Восточная Азия Китай В мире Европа Кипр В мире Ближний Восток Турция Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Госкорпорации построят еще 25 мусоросжигательных заводов в России
Авиакомпаниям выделено 23,4 миллиарда рублей субсидий
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Академик РАН допустил вакцинацию от COVID-19 по особой схеме
Минкомсвязь увеличила мощности работы портала госуслуг
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля