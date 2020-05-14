Летевший из Китая на Кипр лайнер сел в Москве из-за действий Турции

Самолет Azur Air, направлявшийся из китайского Тяньцзиня в Ларнаку, был вынужден изменить курс и приземлиться в Москве после того, как Турция отказалась пропустить лайнер через свое воздушное пространство.

Министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос рассказал ТАСС, что на борту самолета находилось медицинское оборудование, защитные маски, бахилы, одноразовые хирургические халаты. Всего 36 тонн груза, необходимого для более борьбы с коронавирусом.

Пилот воздушного судна принял решение сесть во Внуково на дозаправку. Над Черным морем лайнер сделал два круга и взял курс на Москву. После дозаправки самолет направился на Кипр через Болгарию.