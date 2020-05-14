"Локомотив" объявил об уходе Юрия Семина

Один из самых успешных российских футбольных тренеров Юрий Семин перестал быть наставником "Локомотива". В четверг московский клуб на своем официальном сайте объявил, что контракт со специалистом продлен не будет.

Семин - легенда не только "Локомотива", но и отечественного футбола. А уж почти все успехи "красно-зеленых" в новейшей истории связаны с его именем. Впервые Палыч возглавил команду еще в 1986-м. В общей сложности он проработал главным тренером "железнодорожников" 22 года. За это время москвичи завоевали 13 трофеев. Трижды Юрий Павлович приводил "Локомотив" к чемпионству, столько же - к победе в Суперкубке страны, еще шесть раз его подопечные поднимали над головой Кубок России.

Вместо Семина "Локомотив" пригласил на должность главного тренера Марко Николича. Уже в ближайшее время серб должен прилететь в Москву и подписать контракт. По данным СМИ, срок соглашения составит два года с опцией продления еще на один.

Что касается карьеры Николича, то он приступил к самостоятельной тренерской работе в 2008 году. С тех пор возглавлял такие команды, как "Рад", "Войводина", "Партизан" (все - Сербия), "Олимпия" (Словения) и "МОЛ Фехервар" (Венгрия). В сезоне 2016/17 он привел "Партизан" к победам в чемпионате и Кубке Сербии. Точно таких же достижений Николич добился в Венгрии. В ноябре прошлого года специалист был уволен из "Фехервара" после нескольких неудачных матчей.

Когда Николич дебютирует в "Локомотиве", неизвестно. Решение о возобновлении или досрочном завершении сезона в Премьер-лиге должно быть принято в ближайшие дни.