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14.05.2020 04:05
Рубрика: В мире

Министр финансов США заговорил о разрушении экономики

Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил, что чрезмерная медлительность при отмене ограничительных мер в стране может негативно сказаться на экономике.

Фото: Валерий Матыцин/ ИТАР-ТАСС
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"Президент беспокоится о здоровье американцев. Однако имеется угроза уничтожения экономики", - заявил в эфире Fox News глава американского Минфина. Он посоветовал начинать процесс снятия карантина с районов, где эпидситуация не такая сложная, как, например, в Нью-Йорке.

Ранее председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл высказал мнение, что масштабы и темпы нынешнего экономического спада "не имеют прецедентов в современной истории", а будущее весьма туманно.

"Думаю, он хотел сказать, что нельзя исключать существенных рисков падения, но, с другой стороны, данная ситуация нестандартная и дальнейшее ее развитие не просчитывается экономическими моделями", - подчеркнул Мнучин. По его прогнозу, второй квартал будет довольно плохим, но потом начнется восстановление.

Пауэлл, в свою очередь, предложил Конгрессу и Белому дому оказать бизнесу дополнительную помощь. Проблемы с ликвидностью приведут к банкротствам, предупредил глава ФРС, говоря о негативных последствиях вспышки коронавируса.

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