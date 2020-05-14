Минпромторг: Магазины имеют право не продавать товары покупателям без масок

Введенный "масочный режим" позволяет магазинам отказывать в обслуживании покупателям без масок. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

"Минпромторг России на ежедневной основе проводит совещания с представителями торговых сетей с самого начала пандемии новой коронавирусной инфекции, - заявил Виктор Евтухов. - Совместно подготовлены методические рекомендации, как комфортнее организовать работу по соблюдению населением "масочного режима" в торговых объектах. Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе".

"Масочный режим", введенный в столице и других регионах страны, предусматривает обязательное ношение масок гражданами при посещении магазинов и общественных мест, при поездках в транспорте. Такие меры были приняты для борьбы с распространением коронавируса. Вызванная этим возбудителем болезнь и связанные с ней осложнения уже унесли жизни 2 305 россиян. При этом по оценке главы Роспотребнадзора Анны Поповой, России удалось прекратить рост числа случаев выявления коронавируса.