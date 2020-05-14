Минздрав предложил отложить модернизацию первичного звена здравоохранения

Перенести на полгода мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения предлагает Минздрав России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов.

"Проект постановления правительства... подготовлен в связи‎ с необходимостью направления бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, - говорится в сопроводительной записке. - Наступление негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, не прогнозируется".