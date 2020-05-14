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14.05.2020 22:03
Рубрика: Власть

Минздрав предложил отложить модернизацию первичного звена здравоохранения

Текст: Алексей Дуэль

Перенести на полгода мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения предлагает Минздрав России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Проект постановления правительства... подготовлен в связи‎ с необходимостью направления бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, - говорится в сопроводительной записке. - Наступление негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, не прогнозируется".

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Минздрав Распространение коронавируса COVID-19 Законопроекты и комментарии

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