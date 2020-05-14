МВД: В России криминальная обстановка остается стабильной

По официальной информации МВД, основные показатели уровня преступности в стране за 4 прошедших месяца примерно соответствуют прошлогодним.

В условиях пандемии и введенных ограничительных мер в регионах сотрудники органов внутренних дел совместно с другими правоохранительными структурами продолжают системную работу по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений.

Снижается количество зарегистрированных преступлений по ряду составов, в том числе убийств и покушений на убийство - на 3,8%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровья - на 2,9%, грабежей - на 9,5%, разбоев - на 19%, хулиганств, предусмотренных статей 213 УК РФ - на 7,7%.

У некоторых экспертов были опасения, что введенные ограничительные меры могут спровоцировать рост числа уличных преступлений, в частности, совершаемых мигрантами. Эти прогнозы не оправдались. Количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, уменьшилось на 7,1%. А количество преступлений среди иностранных граждан снизилось на 1,2%, в том числе по убийствам - на 2%, разбоям - на 8,1%, грабежам - на 9,4%, кражам - на 5,5%.

Однако остается высокой криминальная активность в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Рост IT-преступности составил 82,4% и в значительной степени повлиял на увеличение общего количества зарегистрированных преступлений в стране за 4 месяца на 0,8%.

Более показательными являются статистические данные за апрель 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года. Общее количество преступлений за этот период снизилось на 7,3%. Практически не изменилось число убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Но разбоев зарегистрировано меньше на 7,8%, грабежей - на 12,4%, краж - на 11,1%, хулиганств, предусмотренных статей 213 УК РФ - на 36%. Число преступлений, совершенных на улицах, сократилось на 16,1%. А криминальных деяний, совершенных иностранцами, - на 9,6%, в том числе убийств - на 14,3%, разбоев - на 7,8%, грабежей - на 28,6%, краж - на 5,9%.

В МВД сообщили, что утверждения представителей некоторых общественных организаций о росте семейно-бытовых преступлений в период действия ограничительных мер не нашли объективного подтверждения. В апреле 2020 года зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 года, посягательств в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% - средней тяжести и на 3,3% - легкого вреда здоровью.

Кроме того, в апреле выявлено 21 преступление по вновь введенной в Уголовный кодекс РФ статье 207.1, устанавливающей ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан.

За 4 месяца снизилось количество ДТП на дорогах страны на 9%. Число погибших в них увеличилось на 1,5%, раненых - сократилось на 9,4%. ДТП с участием несовершеннолетних зафиксировано на 24% меньше. Показатели за апрель текущего года следующие: количество ДТП уменьшилось на 43,4%, погибших - на 23,3%, раненых - на 42,7%, уровень детского дорожно-транспортного травматизма - на 72%.

Территориальные органы МВД России продолжают в полном объеме оказывать государственные услуги в сфере миграции. На данный момент для урегулирования своего правового статуса в миграционные подразделения ведомства обратились свыше 400 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.

Оперативная обстановка в стране остается под контролем правоохранительных органов.