На поддержку занятости банками под 0% выдано 27 млрд рублей

Уполномоченными банками выдано 27 млрд рублей по 10 809 договорам на беспроцентные кредиты на поддержку занятости. Об этом сообщает Минэкономразвития со ссылкой на данные еженедельного мониторинга.

В сообщении отмечается, что по данным мониторинга 31 банка, подписавшего соглашение с Минэкономразвития, на 12 мая, выдано 27 млрд рублей, что на 6 млрд рублей больше, чем неделей ранее.

В ведомстве напомнили, что по состоянию на 6 мая, банками было выдано 21 млрд рублей по 8000 договорам.

"К настоящему времени поступление заявок от банков на участие в программе финансирования под 0% продолжается - в Минэкономразвития поступило уже 52 заявки (на общую сумму выдачи кредитов 32 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

Там также отмечается увеличение числа банков, подписавших соглашения с Минэкономразвития выросло с 31 до 40.

Как сообщалось ранее, программа субсидированных кредитов под 0% на шесть месяцев была запущена для малых и микропредприятий из пострадавших отраслей. В соответствии с поручением Президента России 24 апреля 2020 г. расширена на средние и крупные предприятия вне зависимости от размеров.