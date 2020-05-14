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14.05.2020 13:36
Рубрика: Экономика

На трассах Севморпути появится атомный ледорез "Якутия"

Текст: Александр Емельяненков

Четвертым в серии новых атомных ледоколов проекта 22220, которые строятся сейчас на Балтийском заводе в Петербурге, станет атомоход "Якутия". Его техническая закладка состоится 26 мая, сообщает пресс-служба верфи.

Сейчас на Балтзаводе в разной степени готовности второй и третий атомоходы той же серии универсальных (двухосадочных) ледоколов - "Сибирь" и "Урал". А головная "Арктика" уже на стадии испытаний, но из-за возникших проблем с гребным электродвигателем в эксплуатацию не принята. Хотя ее давно ждут на трассе Севморпути и в устьях сибирских рек, где сейчас несут вахту, соответственно, атомоход "50 лет Победы" и два ледокола с меньшей осадкой - "Вайгач" и "Таймыр".

Фото: Александр Емельяненков/ РГ
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Как пояснили на Балтийском заводе, название новому ледоколу - "Якутия" - выбирали с учетом традиции имя наречения морских судов Росатомфлота. Для этого используют географические наименования объектов Северного морского пути или повторяют имена советских атомных ледоколов типа "Арктика", которые отслужили положенный срок и к этому дню выведены из эксплуатации.

Технический проект новых универсальных ледоколов 22220 разработан в ЦКБ "Айсберг" в 2009 году. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать их в арктических водах на трассе Севморпути и в прибрежных районах. Больше всего работы для них будет в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на мелководных участках в устье Енисея и в Обской губе.

Такие ледоколы оснащены двумя реакторными установками нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт, их специально разработали для этих судов. При полном водоизмещении (33 540 тонн) и максимальной осадке они способны преодолевать лед толщиной 2,8 метра и обеспечивать судоходный канал до 35 метров в ширину. По чистой воде могут развивать скорость 22 узла. Назначенный срок службы - 40 лет.

Атомоходы проекта 22220 строится под контролем и в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства. Заказчиком выступает госкорпорация "Росатом", эксплуатирующая организация - ФГУП "Атомфлот".

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