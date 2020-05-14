Нацпарки Йеллоустон и Гранд-Каньон готовятся вновь принимать гостей

Парки Йеллоустон и Гранд-Каньон частично откроются для посетителей с 18 мая. Руководство Йеллоустонского нацпарка, расположенного на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо, представило программу поэтапного возвращения к работе.

"В понедельник, 18 мая, для туристов открываются южный и восточный въезды в парк со стороны Вайоминга. Также поэтапно к 18 мая будет открывается для гостей и Гранд-Каньон в штате Аризона", - со ссылкой на нацпарк пишет ТАСС.

После объявленного 16 апреля президентом США "открытия страны", американские штаты постепенно начали снимать санитарные ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистку заболеваемости COVID-19, в стране зафиксирован 1 миллион 390 тысяч 406 случаев инфицирования. Впервые вспышку нового вируса зарегистрировали в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, а уже 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.