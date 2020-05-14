Новости

В Японии досрочно отменят режим ЧС в 39 регионах страны 08:38
Как продлить разрешение на парковку в Москве 08:36
ООН: Пандемия COVID-19 сократит мировую экономику на 3,2% в этом году 08:24
В Чите сильный ветер повредил крыши более 20 школ и детских садов 08:14
Цена на электрический Jaguar I-Pace в России рухнула из-за отмены пошлин 08:10
Тейшейра победил Смита в главном поединке турнира UFC в Джексонвилле 08:05
В Индии скоростной автобус сбил грузовик с рабочими 08:03
GM работает над сверхдинамичным и неубиваемым пикапом 08:01
В СНБО сообщили об угрозе дефицита воды на Украине 07:55
В Приамурье завершили ремонт моста через Зею 07:55
Глава UFC: Все мои мысли сейчас с семьей Нурмагомедовых 07:43
Академик РАН допустил вакцинацию от COVID-19 по особой схеме 07:36
Жителям Свердловской области официально разрешили гулять 07:32
В Якутске коронавирус выявлен у воспитанника детского сада 07:30
Генеральный директор ВТО может досрочно оставить свой пост 06:54
Генсек ООН заявил о важности психологической поддержки в период пандемии 06:37
В Приморье из-за COVID-19 перенесли кинофестиваль "Меридианы Тихого" 06:32
Жители Курил ощутили двухбалльное землетрясение 06:29
Нацпарки Йеллоустон и Гранд-Каньон готовятся вновь принимать гостей 06:12
Десять российских школьников вернутся из США вывозным рейсом 05:49
Врача поразило стремительное ухудшение состояния больного при COVID-19 05:47
Гуманитарная помощь из России впервые направлена в провинцию Хасеке 05:32
В Приморье на границе с КНР скопилось 300 грузовиков 05:30
В Якутии проверят видео с прыгающими по льдинам детьми 05:16
Летевший из Китая на Кипр лайнер сел в Москве из-за действий Турции 05:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
14.05.2020 06:12
Рубрика: В мире

Нацпарки Йеллоустон и Гранд-Каньон готовятся вновь принимать гостей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Парки Йеллоустон и Гранд-Каньон частично откроются для посетителей с 18 мая. Руководство Йеллоустонского нацпарка, расположенного на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо, представило программу поэтапного возвращения к работе.

Фото: iStock
Самый посещаемый нацпарк США объявил о своем открытии с девятого мая

"В понедельник, 18 мая, для туристов открываются южный и восточный въезды в парк со стороны Вайоминга. Также поэтапно к 18 мая будет открывается для гостей и Гранд-Каньон в штате Аризона", - со ссылкой на нацпарк пишет ТАСС.

После объявленного 16 апреля президентом США "открытия страны", американские штаты постепенно начали снимать санитарные ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистку заболеваемости COVID-19, в стране зафиксирован 1 миллион 390 тысяч 406 случаев инфицирования. Впервые вспышку нового вируса зарегистрировали в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, а уже 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Госкорпорации построят еще 25 мусоросжигательных заводов в России
Авиакомпаниям выделено 23,4 миллиарда рублей субсидий
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Академик РАН допустил вакцинацию от COVID-19 по особой схеме
Минкомсвязь увеличила мощности работы портала госуслуг
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля