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14.05.2020 13:05
Рубрика: Культура

Netflix выпустит фильм о троллинге в социальных сетях

Текст: Сусанна Альперина
Только что завершился фестиваль Трайбека (Tribeca Film Festival), который в этом году прошел в онлайн-формате. Фильмы доступны аккредитованным участникам фестиваля до завтрашнего дня, до 15 мая. Но уже стало известно, что мировой сетевой гигант Netflix приобрел права на показ во всем мире нового фильма польского режиссера Яна Комасы "Ненавистник" (The Hater). Картина на Digital Tribeca Film Festival признана лучшей в категории "Лучший международный нарративный фильм".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Комаса известен как режиссер польского полнометражного фильма "Тело Христово", номинированного на премию "Оскар" от Польши в 2020 году. Этот фильм можно посмотреть в России на онлайн-платформах. Среди предыдущих проектов Яна Комасы - фильмы "Зал самоубийц", "Варшавское восстание", "Город 44", сериал "Ультрафиолет" и другие работы.

Фото: kinopoisk.ru
Создатель "Унесенных призраками" работает над новым фильмом

Сценарий фильма "Ненавистник" написал Матеуш Пацевич. Главный герой - опальный студент-юрист, который отчаянно пытается привлечь внимание друга детства и уважение своей прогрессивной семьи. Он соглашается на работу в громкой, но аморальной пиар-компании, чтобы произвести на всех впечатление, и вскоре обнаруживает, что он весьма преуспел в грязных политических играх, которые его просят организовать в социальных сетях. Однако любому поступку, пусть даже троллингу в интернете, есть своя цена. И расплата за хейтерство близка...

В ролях: Мацей Мусиаловски, Ванесса Александер, Мацей Шур, Агата Кулеша (наш зритель знает ее по фильмв Павла Павликовского "Холодная война" и сериалу "Бар "Эдди"), Данута Стенька и Яцек Коман.

Netflix выпустит онлайн-релиз в июле. Исключение - Польша, поскольку там вступает правило кинотеатрального окна. То есть в Польше картина вначале появится в кинотеатрах (дистрибьютор Kino Swiat). А в марте 2021 она выйдет в Сети.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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