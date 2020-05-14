Netflix выпустит фильм о троллинге в социальных сетях

Комаса известен как режиссер польского полнометражного фильма "Тело Христово", номинированного на премию "Оскар" от Польши в 2020 году. Этот фильм можно посмотреть в России на онлайн-платформах. Среди предыдущих проектов Яна Комасы - фильмы "Зал самоубийц", "Варшавское восстание", "Город 44", сериал "Ультрафиолет" и другие работы.
Сценарий фильма "Ненавистник" написал Матеуш Пацевич. Главный герой - опальный студент-юрист, который отчаянно пытается привлечь внимание друга детства и уважение своей прогрессивной семьи. Он соглашается на работу в громкой, но аморальной пиар-компании, чтобы произвести на всех впечатление, и вскоре обнаруживает, что он весьма преуспел в грязных политических играх, которые его просят организовать в социальных сетях. Однако любому поступку, пусть даже троллингу в интернете, есть своя цена. И расплата за хейтерство близка...
В ролях: Мацей Мусиаловски, Ванесса Александер, Мацей Шур, Агата Кулеша (наш зритель знает ее по фильмв Павла Павликовского "Холодная война" и сериалу "Бар "Эдди"), Данута Стенька и Яцек Коман.
Netflix выпустит онлайн-релиз в июле. Исключение - Польша, поскольку там вступает правило кинотеатрального окна. То есть в Польше картина вначале появится в кинотеатрах (дистрибьютор Kino Swiat). А в марте 2021 она выйдет в Сети.