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Новая Windows не установится на "слабые" компьютеры

Текст:   Антон Благовещенский
14.05.2020,  
16:59
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Уже в конце мая 2020 года компаниям, выпускающие компьютеры и ноутбуки, будет разрешено использовать только 64-разрядные версии операционной системы Windows 10, требующие соответствующего аппаратного обеспечения.

Таким образом, купить новый ноутбук или ПК с 32-разрядной Windows 10 на борту станет невозможно в самом скором времени. Впрочем, и сейчас таких устройств на рынке осталось не очень много.

Microsoft подготовила долгожданное обновление Windows. Что нового

Поддержка 32-битных систем, которые уже работают в настоящее время, будет продолжена - пользователи смогут получать все обновления и патчи, заверили в Microsoft. 32-разрядные версии Windows 10 будут также доступны для покупки отдельно от компьютера или ноутбука.

Также в Microsoft решили ужесточить требования к аппаратной составляющей для работы Windows 10 May Update. В частности, на жестком диске должно быть минимум 32 гигабайта свободного места. Что делать владельцам устройств с накопителями меньшей емкости, неизвестно.

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