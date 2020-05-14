Объем средств ФНБ сократился в апреле на 450 млрд рублей

К 1 мая накопления Фонда национального благосостояния (ФНБ) составили 12,41 трлн рублей или 10,9% ВВП, прогнозируемого на 2020 год в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 года. За месяц сумма накопленных средств сократилась на 450 млрд рублей. Объем ФНБ к 1 апреля составлял 12,86 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минфина в материале, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года с учетом всех трат объем средств ФНБ составит 7 трлн рублей, а с учетом сегодняшних цен на нефть этих денег хватит до 2024 года.

ФНБ пополняется за счет доходов от нефтегазового комплекса и операций c собственными средствами. В 2020 году цену отсечения в бюджетном правиле, от которой в ФНБ должны поступать нефтяные доходы составляет 42,4 доллара за баррель российской нефти Urals. Если нефть ниже этого уровня, доходы от ее продажи направляются в бюджет государства. Сейчас цена нефти Urals находится на уровне 24-25 долларов за баррель.