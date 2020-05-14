Очередные вывозные рейсы вернут россиян из США, Индии и Испании

Три вывозных рейса запланированы на четверг, 14 мая, сообщает Минкомсвязи. Россияне смогут вернуться из Индии, Испании и США. Речь идет об авиарейсах: Гоа - Ростов-на-Дону, Тенерифе - Барселона - Санкт-Петербург - Москва и Нью-Йорк - Москва.

Отмечается, что это будет уже пятый по счету вывозной рейс, который доставит на родину россиян из США, пишет ТАСС. Рейс Нью-Йорк - Москва запланирован на 19.20 по местному времени, говорится на сайте посольства РФ в Вашингтоне.

Напомним, что авиакомпании ужесточили проверку фактических адресов проживания россиян, вылетающих на родину из-за рубежа. Соответствующие документы будут проверять перед выдачей посадочного талона. Подтверждением могут служить оригиналы документов или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников и документы, подтверждающие родство, а также расписки о том, что они готовы принять возвращающегося в Россию гражданина на карантин.