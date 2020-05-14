Новости

Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за попытки вторжения наемников 02:44
Трамп рассказал о своих чувствах в связи с самоизоляцией Пенса 02:10
Власти бразильского штата Пиауи нашли способ увеличить самоизоляцию 01:59
Разведсообщество США перешло на удаленную работу 01:54
Члены экипажа Crew Dragon ушли на предполетный карантин 01:28
Президент США призвал губернаторов возвращать детей в школы 01:09
Очередные вывозные рейсы вернут россиян из США, Индии и Испании 00:47
Обломки первой ступени китайской ракеты могли рухнуть на США 00:36
В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом 00:35
Власти Болгарии ввели режим чрезвычайной эпидемической ситуации 00:25
Ребенок пострадал при разгоне протестующих в Черногории 00:07
Авиакомпаниям выделено 23,4 миллиарда рублей субсидий 00:01
Помогающим больным с COVID-19 соцработникам выделят более 7 млрд рублей 00:01
Путин переназначил Фрадкова 13.05.2020
Захарова: МИД не будет лишать аккредитации NYT и FT за фейки о вирусе в РФ 13.05.2020
США обвинили Кубу в отказе бороться с терроризмом 13.05.2020
Глава совета директоров "Динамо" Юрий Соловьев госпитализирован с COVID-19 13.05.2020
В Швеции снимут фильм о самоизоляции 13.05.2020
Семьям жертв пожара в больнице Петербурга выплатят по миллиону рублей 13.05.2020
Юрий Трутнев: Стратегия развития Арктики будет готова к июлю 13.05.2020
СНБО Украины продлил санкции против российских соцсетей 13.05.2020
В ГД просят МИД ответить на зарубежные статьи о борьбе с коронавирусом в РФ 13.05.2020
Власти: Заблокированный Instagram-аккаунт не принадлежит Кадырову 13.05.2020
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии 13.05.2020
Песков не исключил очного саммита ШОС в июле 13.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
14.05.2020 00:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Очередные вывозные рейсы вернут россиян из США, Индии и Испании

Три вывозных рейса запланированы на четверг, 14 мая, сообщает Минкомсвязи. Россияне смогут вернуться из Индии, Испании и США. Речь идет об авиарейсах: Гоа - Ростов-на-Дону, Тенерифе - Барселона - Санкт-Петербург - Москва и Нью-Йорк - Москва.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Опубликовано расписание вывозных рейсов до 22 мая

Отмечается, что это будет уже пятый по счету вывозной рейс, который доставит на родину россиян из США, пишет ТАСС. Рейс Нью-Йорк - Москва запланирован на 19.20 по местному времени, говорится на сайте посольства РФ в Вашингтоне.

Напомним, что авиакомпании ужесточили проверку фактических адресов проживания россиян, вылетающих на родину из-за рубежа. Соответствующие документы будут проверять перед выдачей посадочного талона. Подтверждением могут служить оригиналы документов или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников и документы, подтверждающие родство, а также расписки о том, что они готовы принять возвращающегося в Россию гражданина на карантин.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минкомсвязь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Москва

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков рассказал о своем самочувствии при двусторонней пневмонии
МИД подготовил письма в NYT и Financial Times с требованием опровержений
Минкомсвязь увеличила мощности работы портала госуслуг
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации работы транспорта
Архангельская область и НАО объявили о намерении объединиться
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве