ООН: Пандемия COVID-19 сократит мировую экономику на 3,2% в этом году

Организация Объединенных Наций прогнозирует, что пандемия коронавируса сократит мировую экономику на 3,2% в этом году, что является самым резким падением экономического роста в мире со времен Великой депрессии в 1930-х годах.

В опубликованном в среду полугодовом отчете ООН также говорится, что COVID-19, как ожидается, сократит мировой экономический объем производства почти на 8,5 триллионов долларов в течение следующих двух лет, сообщает NBC News.

В докладе Организации Объединенных Наций о мировом экономическом положении и перспективах экономического роста говорится, что пандемия также "усугубит нищету и неравенство на планете". По оценкам экспертов, 34,3 миллиона человек могут оказаться ниже черты крайней бедности в 2020 году - 56 процентов из них в Африке.

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году еще 130 миллионов человек могут оказаться за чертой крайней бедности, что нанесет "огромный удар" глобальным усилиям по искоренению крайней нищеты и голода к концу десятилетия.