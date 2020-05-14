Ожидаемое ослабление рубля приведет к росту потребительских цен

К концу года инфляция может набрать 4-5 процентов. О том, как при этом будет себя чувствовать рубль и какие новости отразятся на его курсе, "Российской газете" рассказал Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд.

- Курс российской валюты сейчас локально откликается в основном на общую склонность к антирисковым настроениям на финансовых рынках и на текущую динамику нефтяных цен, - говорит аналитик. - А цены эти колеблются вокруг важного технического и психологического уровня 30 долларов за баррель. Это некий "магнит", притягивающий цену и снизу, и сверху, не позволяя ей существенно измениться.

С одной стороны, существует позитив ожиданий увеличения спроса на нефть в связи с некоторым ослаблением ограничительных мер против пандемии в различных странах. Появляются признаки увеличения деловой активности, начинается автомобильный сезон.

Но также есть опасения, что восстановление будет очень длительным. И не достигнет в ближайшие недели и половины утраченного спроса на нефть, который упал на 30 процентов (на 30 миллионов баррелей в день).

На стороне предложения - также противоречивые настроения. Началось действие сделки ОПЕК++ по сокращению добычи на 9,7 миллиона баррелей в день. Добыча и в США снизилась примерно на миллион баррелей в день. Саудовская Аравия в начале этой недели объявила о намерении углубить уменьшение производства нефти в июне дополнительно миллион баррелей в день, то есть почти на 40 процентов меньше, чем в апреле. Но и здесь есть понимание того, что даже при этом предложение по-прежнему сильно превышает спрос, а запасы не уменьшаются.

Колебания рубля следуют за этими обстоятельствами, но сглажены за счет участия ЦБ и Минфина в покупке и продаже валюты.

В течение всего дня четверга, 14 мая, и в последующие дни не ожидается важных событий, существенно воздействующих на курс рубля. Вряд ли, например, таковым окажется выход данных 14 мая о сумме Международных резервов ЦБ РФ. Существенных отклонений от предыдущей их величины в 567,3 миллиарда долларов не ожидается.

Более важной могла бы стать информация о динамике ВВП России во вторник, 19 мая. Однако и она станет ограниченной, поскольку это данные за первый квартал 2020 года. Прогнозируется, что тогда ВВП поднялся на 1,9 процента (год к году), что выше показателя предыдущего периода - 1,5 процента. Но для участников рынка, безусловно, важно понимание, что эти данные уже устарели. И не отражают реалий "коронавирусного" второго квартала.

Соответственно, курс рубля в конце этой и начале следующей недели, вероятно, не выйдет за уже сложившийся диапазон: 72,9 -75,2 рубля за доллар.

В последующие месяцы курс рубля может испытывать давление из-за снижения производства, экспорта, доходов бюджета, связанное с пандемией. Этому, вероятно, будут способствовать и финансирование в рамках мер поддержки экономики, возможное снижение ключевой ставки ЦБ и эмиссия. При этом ослабление рубля к возможному рубежу 75-79 за доллар стало бы одним из факторов усиления потребительской инфляции.

В апреле это еще мало проявилось. Инфляция составила 3,1 процента (год к году), по данным Росстата. В том числе на продовольственные товары - 3,5 процента, на непродовольственные - 2,5, услуги - 2,9 процента. Однако в дальнейшем следует ожидать усиления роста цен из-за перечисленных факторов. К концу года он может составить 4-5 процента.