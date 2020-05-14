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14.05.2020 21:37
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Перспективную вакцину от коронавируса начали тестировать на людях

Текст: Ольга Орлова
Фото: Фото: EPA Фото: Фото: EPA
Фото: Фото: EPA

Молекулярным биологам Национальных институтов здоровья США и Оксфордского университета (Великобритания) удалось с помощью разработанной вакцины не дать развиться коронавирусной инфекции в пневмонию.

В роли подопытных животных выступили макаки-резусы (Macaca mulatta), которые переносят коронавирусную инфекцию примерно также, как и человек. Первоначально ввели небольшую дозу вакцины ChAdOx1-nCoV-19, выждали четыре недели, в течение которых должен был сформироваться иммунный ответ. А затем инфицировали новым вирусом, введя в организм дозу SARS-CoV-2. О результатах сообщается в препринте на bioRxiv.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Разовая доза вакцины ChAdOx1-nCoV-19 защитила макак от пневмонии и повреждений тканей легких, констатируют исследователи: вирус не смог попасть в легкие.

При этом вакцинация не вызвала губительной бурной иммунной реакции организма. Поэтому ученые приступили к клиническим испытаниям новой вакцины на людях-добровольцах. Опыты пока не завершены, поэтому говорить о практическом применении этой разработки еще рано.

По словам руководителя группы профессора Сары Гилберт, основой для разработки послужила вирусная вакцина ChAdOx1-MERS, которая была создана ранее для борьбы с ближневосточной лихорадкой MERS.

Вакцина представляет собой аденовирус шимпанзе, считающийся безопасным для человека патогеном, который может проникать в его клетки, но не размножаться в них. Он, в свою очередь, стимулирует организм человека вырабатывать большое количество копий одного из ключевых белков оболочки SARS-CoV-2, которые помогают иммунитету распознавать реальные вирусные частицы.

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